Компания «Гетмобит» разработала онлайн-инструмент «Навигатор решений», который помогает предприятиям спроектировать архитектуру цифровых рабочих мест на основе задач бизнеса и существующей ИТ-инфраструктуры. Платформа формирует карту компонентной архитектуры рабочих мест с учетом совместимости отечественных и зарубежных продуктов, помогая решить одну из сложных технических задач импортозамещения. Благодаря инструменту предпроектная подготовка сокращается с нескольких недель до нескольких минут. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Сегодня более 80% развернутых в России виртуальных мест (VDI) по-прежнему работают на зарубежных платформах, что создает потенциал для перевода рабочих мест на отечественные продукты. При модернизации таких систем компаниям важно интегрировать новые российские разработки с уже закупленным оборудованием и программами, не останавливая текущие бизнес-процессы. Обычно эта задача требует многодневного технического анализа и привлечения опытных системных архитекторов.

«Навигатор решений» автоматизирует этот этап. Пользователь указывает бизнес-задачу и параметры текущей и будущей инфраструктуры – компьютерный парк, VDI-платформы и системы видеоконференцсвязи. На основе матрицы совместимости сервис формирует предварительную архитектуру системы: подбирает компоненты для офисной, удаленной или гибридной работы, определяет их роли и взаимосвязи.

«За годы внедрений мы накопили значительную интеграционную экспертизу и сформировали базу архитектурных сценариев, учитывающих специфику разнородных ИТ-инфраструктур. Постоянный диалог с заказчиками и партнерами позволяет нам соотносить эту экспертизу с актуальными потребностями рынка и совершенствовать как технологические решения, так и модель взаимодействия на этапе подготовки проектов. Если раньше клиент тратил недели на подбор совместимых компонентов и расчет вариантов, то теперь он получает индикативную архитектуру цифровых рабочих мест мгновенно. Для бизнеса с парком от 1000 рабочих мест это означает ускорение старта проектов миграции на 80% и возможность подобрать решение, которое позволит сэкономить до 60% капитальных затрат за счет повторного и эффективного использования существующего оборудования и ИТ-инфраструктуры», – сказал Василий Шубин, директор департамента управления продуктовым портфелем «Гетмобит».

Система предлагает более 10 типовых бизнес-сценариев. Среди них – организация работы в двух независимых сегментах сети с одного устройства, оптимизация видеоконференцсвязи в виртуальной среде и развертывание защищенных рабочих мест на базе тонких клиентов. Платформа находится в открытом доступе на сайте разработчика.

«Разработка компании «Гетмобит» помогает предприятиям оценить возможности уже имеющейся инфраструктуры и упростить переход на отечественные ИТ-продукты, сохраняя непрерывность бизнес-процессов. Наши резиденты сегодня создают комплексные цифровые инструменты, которые закрывают потребности отечественного бизнеса. Вывод таких решений на рынок напрямую способствует развитию технологического суверенитета страны», – сказал Антон Афанасьев, генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ "Дубна"».