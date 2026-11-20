Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР, дивизион Госкорпорации «Росатом») представила новый российский программно-аппаратный комплекс «Мобильная Ультра» версии 2. Устройство выпускается серийно на собственной производственной площадке компании с уровнем локализации более 80% и позволяет одновременно фиксировать нарушения правил дорожного движения и контролировать состояние городского благоустройства. Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Новое поколение комплекса разработано по итогам аналитического исследования рынка и опроса действующих заказчиков. По сравнению с предыдущей версией «Мобильная Ультра» стала компактнее, потребляет меньше энергии и оснащена системой быстрого монтажа, которая позволяет оперативно переносить оборудование с одного транспортного средства на другое. К началу осени комплекс завершил опытную эксплуатацию, в сентябре успешно прошел метрологические испытания в профильном НИИ и был запущен в серию. Сегодня первые комплексы уже работают на дорогах Липецка, Анапы и Волгограда.

Решение создано на базе единой аппаратной архитектуры платформы «Метеор» (унификация достигает почти 100%), что повышает стабильность работы и упрощает обслуживание. В базовую комплектацию входят две камеры с возможностью расширения до четырех, модуль управления, выносной дисплей и инфракрасный прожектор для круглосуточной съемки. Программная часть построена на технологиях нейросетей: система способна быстро дообучаться и автоматически распознавать нарушения благоустройства — например, сосульки на крышах, граффити или повреждение газонов.

Комплекс ведет фото- и видеофиксацию одновременно по обеим сторонам проезжей части. Помимо контроля ПДД и благоустройства, устройство может осуществлять контроль оплат парковочных сессий и передавать данные о загруженности платных парковок. В комплекс можно загружать неограниченное количество маршрутов в зависимости от поставленных задач и перечня контролируемых нарушений.

Для муниципалитетов система снимает проблему высокой доли ручного труда при обследовании улиц и помогает экономить бюджет на восстановлении и дополнительной уборке территорий. Комплекс можно устанавливать на патрульные автомобили и общественный транспорт. Выявленные факты сразу передаются в единую информационную систему в форматах, совместимых с внешними комплексами обработки данных, что позволяет выстроить весь цикл административного делопроизводства и межведомственного взаимодействия.

Программно-аппаратный комплекс разработан в соответствии с требованиями ГОСТ, прошел метрологическую аттестацию в системе Росстандарта, является средством измерения текущего времени и координат и имеет действующее свидетельство о поверке.