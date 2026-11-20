МТС проанализировала востребованность решений на базе IoT (интернета вещей) у бизнеса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Северо-западные компании за девять месяцев 2026 г. более чем в 2,5 раза увеличили инвестиции в умные инструменты по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Драйвером роста спроса в регионах стали интеллектуальные платформы МТС для учета энергоресурсов. Цифровые решения упрощают абонентам контроль потребления электричества и позволяют автоматически передавать показания, снижая риск ошибок. Наиболее активно технологию внедряют представители крупного бизнеса, в частности распределительные компании в Ленинградской области.

В МТС отмечают рост интереса петербургских девелоперов и управляющих компаний к интернету вещей. В сфере недвижимости технология позволяет интегрировать инженерные системы, решения для контроля доступа и безопасности, платформу управления зданием (например, многоквартирным домом) в единый цифровой контур. При внедрении систем умного здания застройщики получают инструменты для быстрого запуска и монетизации цифровых сервисов внутри объекта.

«Бизнес в Санкт-Петербурге и Ленинградской области все чаще делает ставку не на отдельные цифровые решения, а на комплексную автоматизацию. Технология интернета вещей сегодня — полноценный инструмент для управления ресурсами и контроля производства в реальном времени. Платформы для сбора и передачи данных, аналитики и мониторинга востребованы во всех сегментах бизнеса, включая крупнейших игроков Северо-Запада. Наши системы уже успешно работают в ключевых отраслях: энергетике, строительстве и промышленности. Наша цель — масштабировать внедрение интеллектуальных систем, помогая петербургским и областным компаниям переходить к цифровому управлению активами», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Решения на базе IoT — программно-аппаратные комплексы, которые объединяют физические устройства (датчики, приборы) в единую сеть для автоматического сбора, передачи и анализа данных без участия человека.