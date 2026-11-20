MWS Cloud, входящая в Группу компаний МТС, проанализировала использование сервиса быстрой доставки контента (CDN) в России в 2026 г. Санкт-Петербург занял второе место в стране по доле потребления сервиса (10,65%), уступив Москве (49,77%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Замкнул тройку регионов-лидеров Новосибирск (9,15%). Эксперты отмечают, за год интерес к решениям у отечественных компаний вырос в 1,4 раза. Основными драйверами спроса на технологии быстрой доставки контента остаются медиа, ритейл, e-commerce и финансы.

Больше всего пользователей CDN прибавилось в финансовом секторе — в три раза, в ИТ — в два раза и торговле — в 1,43 раза. При этом растет спрос у компаний в сфере строительства и производства.

CDN (Content Delivery Network) — это сеть доставки контента, которая позволяет ускорить загрузку сайтов, онлайн-сервисов, мобильных приложений, видео и других цифровых материалов. Контент кешируется на серверах сети и передается пользователю с ближайшего узла, что сокращает задержки и снижает нагрузку на основную инфраструктуру клиента.