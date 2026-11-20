Одной из ключевых мер поддержки остается льготный тариф в размере 27%. Он предусмотрен для новых продавцов и для тех, кто ранее работал в категории fashion, но не совершали продаж с 1 сентября по 20 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Кроме того, Ozon зафиксировал минимальные скидки для покупателей: от 50% на одежду, обувь и аксессуары стоимостью более 300 руб., от 45% на ювелирные изделия и от 17% на товары стоимостью до 300 руб. Для продавцов с льготным тарифом 27% минимальная фиксированная скидка составляет 25%, но часто она может быть выше.

Также маркетплейс сохранил возможность бесплатного размещения fashion-товаров на складах в течение 365 дней после поставки и продлил бесплатную обработку смешанных поставок до 31 марта 2027 г.

«Fashion остается одной из приоритетных категорий для Ozon. Мы продолжаем укреплять позиции на рынке, расширять ассортимент и привлекать новых покупателей, аудитория категории уже превысила 55 млн человек. Мы заинтересованы в том, чтобы продавцы могли эффективно развивать свой бизнес и находить новых покупателей. Поэтому продлеваем меры поддержки, которые помогут им увереннее планировать поставки, сокращать операционные расходы и расширять ассортимент», – сказал Роман Ларионов, руководитель направления Ozon Fashion.