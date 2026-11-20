Rutube изучил, как меняется просмотр видео в течение суток. По данным внутренней аналитики платформы, за январь–октябрь 2026 г. суммарное время просмотра выросло на 5,1% по сравнению с тем же периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Самые продолжительные просмотры приходятся на ночь. С полуночи до 06:00 среднее время одного просмотра составило на 20% больше, чем в вечерние часы. По суммарному времени просмотра лидирует вечер: на период с 18:00 до полуночи пришлось 34% показателя. Еще 32% — на дневные часы.

У разных категорий контента свой ритм. Наибольшая доля времени просмотра ТВ-эфиров приходится на вечер, а видео категории «UGC Блогеры» на день. В категории «Новости и политика» максимум времени просмотра приходится на утренние часы.

За январь–октябрь суммарное время просмотра ТВ-эфиров выросло на 45,6% год к году, а видео категории «UGC Блогеры» на 14,8%. В августе общее число просмотров на платформе увеличилось на 24,2% по сравнению с августом 2025 г. Рост был заметен в каждое время суток.

«Исследование показывает, насколько по-разному люди смотрят видео в течение дня. Утром зритель может зайти за новостями, днем посмотреть видео автора, вечером — включить ТВ-эфир. Мы развиваем Rutube с учетом этих сценариев: человеку должно быть удобно находить нужный контент в любое время и выбирать формат под свой ритм жизни», — отмечают аналитики «Газпром-Медиа Холдинга».



