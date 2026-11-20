«М.Видео» отмечает двукратный рост спроса на Grand Theft Auto VI за первые три дня 47 недели по сравнению со всей 46 перед выходом игры в рамках предзаказа на собственной платформе. Интерес покупателей к предзаказу усилился на фоне приближения одного из самых ожидаемых игровых релизов года. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

«М.Видео» открыла предзаказ на Grand Theft Auto VI в рамках ассортимента собственного мультикатегорийного маркетплейса. Первоначально запланированный объем предзаказа был выбран еще до подключения дополнительных продавцов. Сейчас на маркетплейсе представлены уже 22 предложения GTA VI. Покупатели могли выбрать как отдельные версии GTA VI, так и игровые консоли PS5 с бандлами.

Тимур Чернов, директор направления «Электроника» на маркетплейсе «М.Видео»: «GTA VI — один из тех релизов, которые выходят далеко за рамки интереса только игровой аудитории. Мы видим это уже на этапе предзаказа: за последнюю неделю спрос вырос вдвое, а первоначально запланированный объем был выбран еще до расширения ассортимента. Сейчас на маркетплейсе представлено 22 предложения игры, включая комплекты с игровыми консолями. У этой премьеры есть и особый поколенческий эффект: многие, кто впервые познакомился с GTA в детстве, сегодня с таким же нетерпением ждут новую часть, но уже будучи взрослыми — а некоторые, возможно, и вместе со своими детьми. Рассчитываем, что выход GTA VI станет заметным драйвером интереса ко всей игровой категории: для многих поклонников серии это не просто новая игра, а повод вернуться к геймингу или обновить свою технику».

В «М.Видео» также ожидают, что выход GTA VI может дополнительно поддержать интерес к игровым консолям. По данным компании, в первом полугодии 2026 г. россияне приобрели около 795 тыс. игровых консолей — на 21,4% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Среди факторов роста интереса к категории компания отмечает в том числе ожидание выхода новой части Grand Theft Auto.