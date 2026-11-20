Компания МТС расширила LTE-сеть в селе Кравцовка Хасанского округа. Благодаря установке нового телеком-оборудования скорость мобильного интернета в одном из самых туристических мест Приморья – на Кравцовских водопадах - выросла в среднем на 35%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь жители небольшого села Кравцовка смогут комфортно пользоваться самыми современными цифровыми сервисами МТС: работать и учиться онлайн, общаться в мессенджерах, пользоваться государственными и банковскими приложениями. Высокоскоростной мобильный интернет МТС позволит также активно использовать навигационные и поисковые сервисы многочисленным туристам, посещающим Кравцовские водопады с экскурсией.

Кравцовские водопады находятся в Хасанском округе Приморского края. Каскад из пяти водопадов расположен в ста метрах от дороги Раздольное-Хасан и фактически является входной группой в национальный парк «Земля леопарда». Водопады, образованные Кравцовским ключом, – памятник природы. Это популярный в любое время года туристический маршрут. Благодаря оборудованной экотропе с дорожками, смотровыми площадками и беседками здесь комфортно гулять даже в холодное время года. При этом, зимой Кравцовские водопады превращаются в настоящую сказку: вода замерзает, образуя причудливые ледяные наплывы, огромные сосульки и целые ледяные каскады.

«Кравцовка стала очередной точкой на карте Приморья, где МТС улучшила качество сети и обеспечила доступ жителей и туристов к самым современным цифровым сервисам. Туристический потенциал местности имеет большое значение - зачастую именно малые населенные пункты становятся центром притяжения туристов, которые погружаются в красоту Приморья. Ввод в эксплуатацию дополнительного телеком-оборудования в таких местах позволяет безопасно путешествовать и комфортно пользоваться всеми необходимыми интернет-сервисами», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.