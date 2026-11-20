МТС объявляет рекомендацию Совета директоров выплатить дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 7 руб. на акцию. Это первый из трех траншей, предусмотренных к выплате в 2027 г. новой дивидендной политикой. Компания осуществит выплату в общем объеме около 14 млрд руб. уже в январе 2027 г. при условии одобрения решения внеочередным заседанием Общего собрания акционеров (ВОСА). Размеры последующих выплат будут определены отдельно с учетом результатов бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Совет директоров МТС 19 ноября 2026 г. рекомендовал ВОСА утвердить дивидендные выплаты за девять месяцев 2026 г. в размере 7 руб. на акцию, а также предложил установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 января 2027 г.

Новая дивидендная политика МТС, утвержденная в сентябре 2026 г., предусматривает по три выплаты ежегодно в течение 2027-2028 гг., а также обратный выкуп акций для поддержки рыночной капитализации и повышения акционерной стоимости компании. Суммарно на эти цели МТС будет стремиться направлять до 20% от годовой OIBDA, но не менее 70 млрд руб. в год, из них 70% – на дивиденды, 30% – на обратный выкуп акций (утвержденный объем программы на 2027 год 21,5 млрд руб.). В отдельном сообщении МТС сегодня также сообщает о порядке реализации программы обратного выкупа акций, которая стартует в I квартале 2027 г.

ВОСА с дистанционным участием планируется провести 29 декабря 2026 г. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ВОСА, будет составлен по состоянию на 4 декабря 2026 г.

«МТС – компания с почти 20-летней историей регулярных дивидендных выплат и одной из самых высоких доходностей на фондовом рынке. Текущая рыночная оценка акций МТС не в полной мере отражает фундаментальную стоимость компании, темпы роста и потенциал ее бизнеса. МТС сохраняет ожидания по двузначной динамике роста OIBDA и дальнейшего роста бизнеса. Новая дивидендная политика МТС предусматривает комплекс мер по повышению акционерной стоимости, в том числе обратный выкуп акций. Объявленная сегодня рекомендация – первый дивиденд из трех, планируемых к выплате в 2027 году. Неизменным приоритетом МТС остается последовательная и прозрачная дивидендная политика. Компания намерена и дальше обеспечивать акционерам привлекательную доходность и предсказуемость выплат», – сказал вице-президент по финансам МТС Алексей Катунин.