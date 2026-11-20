Высшая инжиниринговая школа НИЯУ МИФИ (ВИШ МИФИ ) развивает партнерство с ФГУП «НАМИ» — одним из ключевых научно‑исследовательских центров России в области автомобилестроения и интеллектуальных транспортных систем. На текущем этапе подписано соглашение о сотрудничестве, в проработке – соглашение о практике, которое откроет студентам доступ к реальным отраслевым задачам. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

На рабочей встрече с руководством ФГУП «НАМИ», в том числе с директором Центра интеллектуальных систем, руководителем научно‑образовательного центра и заместителем генерального директора по науке и технике, доктором технических наук Гиви Гурамовичем Надарейшвили, стороны обсудили востребованность компетенций в сфере ИТ и искусственного интеллекта со стороны отрасли транспортного машиностроения и автомобилестроения, а также возможные форматы взаимодействия. Особое внимание уделили образовательным трекам, организации практик и выполнению выпускных квалификационных работ по актуальным для отрасли темам.

Сотрудничество планируется в области цифровых разработок с применением ИИ и больших языковых моделей для решения производственных и управленческих задач, по нескольким взаимодополняющим трекам.

Практико‑ориентированное обучение. Студенты магистратуры ВИШ смогут проходить практику на базе ФГУП «НАМИ», работая над реальными задачами в области автономного транспорта, нейросетевой обработки данных и цифровизации производства. Часть проектных и исследовательских работ может стать основой выпускных квалификационных работ и научных публикаций.

Совместные образовательные программы. Достигнута договоренность о проработке специализированных курсов в рамках магистерской программы, ориентированной на автомобилестроение. Концепция предполагает баланс между ИТ‑компонентой (сильная сторона МИФИ) и отраслевой спецификой (экспертиза НАМИ).

Грантовая и научно‑исследовательская работа. Стороны планируют совместно формировать заявки на грантовую поддержку НИР по темам, представляющим взаимный интерес. Это позволит системно прорабатывать перспективные направления.