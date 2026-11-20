В преддверии зимнего сезона гости лыжного центра «Демино» получили возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом и голосовой связью даже при повышенной нагрузке на сеть. Теперь многочисленные любители активного отдыха могут пользоваться интернетом на скорости до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Чтобы подготовить сеть к сезону пиковых нагрузок, специалисты оператора провели модернизацию оборудования и обеспечили устойчивый сигнал и стабильную работу мобильного интернета. Сочетание низких, средних и высокочастотных диапазонов обеспечивает уверенное покрытие на значительной территории, включая внутренние помещения зданий, а также высокую скорость интернета.

Сигнал установленного телеком-оборудования распространяется на лыжные трассы, зону проведения соревнований и домики для отдыха.

Скорость передачи данных до 50 Мбит/с позволит любителям горнолыжного спорта оперативно обмениваться файлами, связываться с близкими и оплачивать необходимые услуги при помощи мобильных приложений.

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры позволило расширить зону действия технологии VoLTE — цифровых звонков через интернет. Она дает возможность одновременно разговаривать и пользоваться сетью: соединение устанавливается за секунды, обеспечивая чистый звук без фонового шума.

«Как правило, наибольшая нагрузка на телеком-инфраструктуру любой горнолыжки приходится на январские каникулы и выходные дни. Для нас важно, чтобы отдых ярославцев и гостей региона проходил с максимальным комфортом, поэтому мы заблаговременно подготовили телеком-инфраструктуру и обеспечили качественную связь к периоду высокого трафика в зимние месяцы», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.