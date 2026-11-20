«Лаборатория Касперского» изучила, какую роль цифровые устройства играют в совместном досуге родителей и детей.

Для большинства российских семей гаджеты давно стали частью рутины. По данным исследования «Лаборатории Касперского» «Взрослые и дети в интернете», 70% родителей проводят досуг с детьми, используя цифровые устройства. Об этом CNews сообщил представитель «Лаборатории Касперского».

Развлечения и дисциплина. Самый популярный формат совместного цифрового досуга — просмотр фильмов, сериалов и мультфильмов: так проводят время 81% семей. Ещё 50% взрослых играют с детьми в видеоигры, и почти столько же (47%) вместе смотрят развлекательные шоу. Одновременно гаджеты выполняют и воспитательную функцию: больше половины взрослых (56%) используют доступ к устройствам в качестве поощрения или наказания. Подавляющее большинство из них (81%) считают такой подход эффективным.

Гаджеты для самых маленьких. Дети знакомятся с технологиями всё раньше: среди школьников 6-11 лет 41% уже пользуются умными игрушками. С их помощью дети включают музыку (80%), слушают сказки (71%) и ищут информацию (64%). При этом 63% таких устройств способны поддерживать полноценный голосовой диалог с ребёнком.

Дети в соцсетях. Личные страницы в социальных сетях или на видеоплатформах есть у 81% детей — годом ранее эта доля составляла 70%. Среди школьников 6-10 лет аккаунты есть уже у 62%, а среди подростков 15-17 лет — у 96%. При этом 42% детей публикуют фотографии с собственным лицом, 16% выкладывают фото домашней обстановки, а каждый пятый (20%) оставляет свой профиль открытым для всех.

Безопасность и контроль. Многие аспекты онлайн-жизни подростков остаются за пределами родительского внимания. За соцсетями детей следят 21% взрослых, а пароли от аккаунтов знают 23%. Среди родителей подростков 15-17 лет этот показатель составляет 13%. Однако сами школьники постепенно осваивают инструменты цифровой защиты: двухфакторную аутентификацию подключают уже 29% против 15% в прошлом году, а настройками конфиденциальности пользуются 28% вместо прежних 17%. Тем не менее сложные пароли стали устанавливать реже: их доля снизилась с 45% до 35%.

«Смартфоны, планшеты и умные игрушки могут сближать родителей и детей — это естественная часть современной семейной жизни. Но чем больше времени ребёнок проводит в цифровой среде, тем актуальнее разговор о безопасном поведении в Сети. И вести его стоит предметно: не ограничиваться фразой „будь осторожен", а вместе разбираться в настройках приватности и правилах публикации личных данных. Кроме того, важно обсуждать, как вести себя в непредвиденных ситуациях — таких как сообщения от незнакомца, подозрительная ссылка или странный запрос в игре. Именно такой открытый диалог помогает сформировать в семье культуру цифровой безопасности», — сказал Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.