Критические уязвимости в nginx позволяют нарушить работу веб-сервера или удаленно выполнять на нем команды без авторизации. Специалисты BI.Zone WAF за первые четыре часа с момента появления информации об уязвимостях зафиксировали более 30 попыток эксплуатации с помощью публичных эксплоитов, вызывающих отказ в обслуживании. Об этом CNews сообщили представители BI.Zone.

О пяти уязвимостях nginx, получивших название NGINX2Root, стало известно 18 ноября 2026 г. Каждая получила оценку 8,1 из 10 по шкале CVSS 3.1 и 9,2 по CVSS 4.0. Уязвимости затрагивают разные компоненты nginx. Ошибки связаны с обработкой HTTP/2 и HTTP/3, разрешением доменных имен и работой почтового прокси. Четыре уязвимости позволяют обратиться к уже освобожденной области памяти (use-after-free), еще одна связана с целочисленным переполнением.

Уязвимостям присвоены идентификаторы CVE-2026-123007, CVE-2026-123633, CVE-2026-123634, CVE-2026-121810 и CVE-2026-113425. При успешной эксплуатации злоумышленник может удаленно выполнять код без авторизации с правами рабочего процесса nginx.

nginx — востребованный программный веб-сервер и обратный прокси, от которого зависит работа сайтов и онлайн-сервисов. Его используют интернет-магазины, банковские личные кабинеты, корпоративные порталы и государственные ресурсы. Если злоумышленники воспользуются уязвимостями, организации могут столкнуться с недоступностью клиентских сервисов, остановкой онлайн-продаж и сбоями во внутренних бизнес-процессах. Удаленное выполнение кода также создает риск доступа к данным и дальнейшего продвижения злоумышленников внутри корпоративной инфраструктуры.

В открытом доступе появились эксплоиты, позволяющие вызвать отказ в обслуживании. При этом публичные PoC (proof of concept) подтверждают возможность атак с отказом в обслуживании, но не означают, что злоумышленники уже массово используют уязвимости для удаленного выполнения кода. Для такого сценария необходимы дополнительные условия, связанные с настройками сервера и включенными компонентами.

Алексей Романов, руководитель BI.Zone WAF: «По оценке BI.Zone WAF, каждый третий веб-сервер на базе nginx в России может быть уязвим для атак с использованием этих ошибок. Организациям важно не ограничиваться проверкой номера версии nginx. Необходимо провести инвентаризацию веб-серверов, проверить включенные модули и настройки, а также выяснить, какие сервисы доступны из интернета. В первую очередь следует установить исправленные версии: 1.30.7 для стабильной ветки и 1.31.9 для основной. При этом важно учитывать, что некоторые Linux-дистрибутивы включают исправления в свои сборки без изменения номера версии nginx. Если обновить сервер сразу невозможно, стоит оценить возможность временно ограничить доступ к уязвимым компонентам и усилить мониторинг подозрительных запросов».