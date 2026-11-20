В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разрабатывают инструмент для отечественного процессора «Эльбрус»: новая система показывает строки кода, где снижена производительность при планировании параллельных операций. Об этом CNews сообщили представители СпбГУПТД.

Тесты продемонстрировали, что в отдельных случаях программа может повысить эффективность работы модели процессора на 9%. Дополнительная функция системы — возможность применить искусственный интеллект, который в будущем сможет спрогнозировать наиболее корректную последовательность выполнения операций.

«Эльбрус» — это единственный российский центральный процессор, полностью построенный на отечественной архитектуре. Он обеспечивает безопасность вычислений в компьютерах российских государственных и банковских структур. Одна из сильных сторон этого процессора — параллельная работа сразу над несколькими операциями. Однако при автоматическом составлении расписания их выполнения может возникнуть неоптимальность распределения исполнения операций. Из-за этого снижается эффективность и скорость вычислений на процессоре. Инструмент, разрабатываемый в СПбГУПТД, выявляет места, где снижена производительность программного кода.

Программа призвана помочь инженерам, обслуживающим компьютеры на отечественном процессоре. Чтобы повысить его производительность, пользователь предоставляет системе доступ к коду своей программы или расписанию операций, и она находит команды, которые выполняются не максимально эффективно, и объясняет причину снижения скорости.

«Система NEX CLI автоматически производит расчеты максимально эффективного расписания, затем подробно анализирует данные и выявляет простои. Пользователь в режиме диалога с агентом получает информацию о повышении производительности на основе готовых вычислений», — сказал разработчик инструмента, студент кафедры информационных технологий СПбГУПТД Шохрух Мирзоев.

Один из тестов показал, что при использовании NEX CLI повышение эффективности выполнения параллельных процессов на модели «Эльбруса» может доходить вплоть до 9%.

Перспективным направлением работы программы станет предсказание расписания операций при помощи искусственного интеллекта. Сейчас идет его обучение. По словам авторов проекта, разработанная математическая модель сможет не только анализировать уже готовый план, но и самостоятельно предлагать раскладку команд. При этом рекомендации ИИ будут проходить через специальную проверку, чтобы обеспечить их безопасность и точность. Предварительные тесты этой модели показали работоспособность в 97% случаев при выполнении легких задач. Дальнейшее обучение ИИ поможет адаптировать его под более трудные процессы.

Сейчас доступ к сервису открытый. Изучить его возможности и принять участие в доработке его функционала может любой российский ИT-специалист.