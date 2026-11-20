Благом развитие ИИ считают почти вчетверо больше россиян, чем вредом. Так, 41% отмечают позитивное влияние ИИ, тогда как негативное — только 11%. Об этом говорится в аналитическом докладе ВШЭ «Восприятие технологий искусственного интеллекта населением России».

Доклад подготовлен коллективом авторов под общей редакцией директора Института анализа предприятий и рынков и Международного центра изучения институтов и развития НИУ ВШЭ Антона Казуна. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Исследование основано на данных онлайн-опроса RoAIRR 2026 (Research on AI in Russian Regions), проведенного компанией OMI по заказу и техническому заданию Международного центра изучения институтов и развития с 4 по 27 августа 2026 г. В опросе участвовало 6452 респондента в возрасте от 18 лет.

При этом, 40% ответивших оценивают ИИ в равной мере как положительное, так и отрицательное явление.

Наиболее позитивное отношение к развитию ИИ отмечают его пользователи (57%), а также представители молодежи (в группе 18–29 лет уровень одобрения составляет 53%). Негативно развитие ИИ оценивают «непользователи» (16%), и в равной степени респонденты без высшего образования и граждане в возрасте 60+ (12% в обеих группах). «Важным водоразделом в степени доверия к ИИ является сфера его применения — готовность делегировать отдельные задачи зависит от наличия навыка использования технологий на основе ИИ, а также предыдущего опыта делегирования принятия решений другим людям или технологиям», — говорится в исследовании.

Наиболее одобряемыми секторами для внедрения и принятия решений на основе ИИ являются образование (61%) и социальная поддержка (55%). В образовании люди склонны поддерживать использование ИИ в качестве вспомогательного инструмента, позволяющего повысить персонализацию образовательного процесса и снизить административную нагрузку преподавателей. Но высказываются опасения о чрезмерном полагании студентов на ИИ и замещении преподавателей. Это может негативно сказываться на процессе обучения и усвоения учебных материалов. В области предоставления социальных услуг позитивным аспектом внедрения ИИ воспринимается ускорение и оптимизация рутинных операций.

А вот отношение в обществе к использованию ИИ в медицине оказалось неоднозначным. «С одной стороны, почти половина респондентов (47%) считают недопустимым полагаться на рекомендации ИИ в данной сфере, а с другой стороны, 38% допускают использование рекомендаций ИИ в данной сфере. Это говорит о том, что именно по данному вопросу общественного консенсуса нет», — говорится в исследовании.

В целом, за последние 30 дней сервисами с генеративным ИИ, включая чат-боты, ассистентов, сервисы генерации текста, изображений или кода, пользовались 42% респондентов. Почти каждый пятый пользователь обращается к ИИ ежедневно, тогда как 42% — реже одного раза в неделю.

Наиболее массовый сервис с генеративным ИИ из используемых респондентами – «Алиса» или «Алиса AI»: две трети пользователей (67%) отметили, что хотя бы один раз за последние 30 дней пользовались им. Вторым по популярности отечественным сервисом стал GigaChat (28%). Из зарубежных наибольшая доля пользователей отмечена у ChatGPT (27%) и DeepSeek (19%). Хотя бы одним отечественным сервисом пользуется 79% пользователей, хотя бы одним зарубежным — 42%. В среднем на пользователя приходится 1,8 сервиса.

Преобладающее большинство респондентов применяют только бесплатные версии сервисов с генеративным ИИ, лишь 9% пользователей (подтвердивших использование ИИ в течение последних 30 дней) оплачивают подписку, в том числе 2% — подписку стоимостью более 1500 руб. в месяц.

При этом, как отмечают исследователи, почти половина респондентов (46%) считают Россию лидером или одним из лидеров в развитии ИИ.