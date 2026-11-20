Hisense представила новый лазерный проектор Hisense C3 Ultra в России
Компания Hisense представила на российском рынке новую модель – лазерный проектор Hisense C3 Ultra. Об этом CNews сообщили представители Hisense.
Проектор Hisense C3 Ultra базируется на мощном движке MCL3A, использующем четыре выделенных лазерных чипа. С помощью усовершенствованной конструкции движок обеспечивает проектору яркость до 4000 ANSI-люмен и позволяет эффективно работать в течение длительного времени. Проекция регулируется в диапазоне от 65 до 300 дюймов. Благодаря 7-уровневой регулируемой диафрагме линзы Iris и антибликовому покрытию Hisense C3 Ultra одинаково качественно показывает видео и при ярком свете, и в полной темноте. Контрастность достигает 5000:1. За гиперреализм в киносценах отвечают ИИ-ассистенты. Сертификация IMAX Enhanced подтверждает, что видео и аудио максимально приближены к уровню кинотеатров IMAX.
Динамики Hisense C3 Ultra проходят калибровку компании Devialet для сбалансированного воспроизведения аудио без искажений.