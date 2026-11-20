Rutube зафиксировал всплеск интереса к видео с упоминанием GTA в названии. 19 ноября такие ролики набрали на 127% больше среднего показателя за четыре предыдущих четверга. Суммарное время их просмотра выросло на 159%, а число зрителей увеличилось почти в четыре раза. Об этом CNews сообщили представители Rutube.

Авторы тоже активно включились в тему. За 19 ноября более тысячи авторов опубликовали почти в 4 раза больше новых видео с упоминанием GTA , чем в среднем по четвергам за предыдущие четыре недели.

Интерес начал резко расти 18 ноября. На следующий день просмотры и количество новых публикаций достигли максимума за весь анализируемый период с 22 октября. При этом всплеск пришелся именно на GTA: число просмотров категории «Видеоигры» в целом выросло относительно предыдущих четвергов на 1,7%. Доля роликов о GTA в просмотрах игровой категории 19 ноября достигла почти 9% против 4,3% в среднем за четыре предыдущих четверга.

«GTA VI глобальное поп-культурное событие, которое фанаты игр ждали годами, и в день ее выхода ожидание сразу превратилось в контент. Авторы выпустили почти в 4 раза больше роликов с GTA в названии, а зрители смотрели их более чем вдвое чаще, чем в обычный четверг. Все внимание геймерской аудитории было сосредоточено именно на GTA», — сказали в аналитическом центре Rutube.



