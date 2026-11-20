Тренеры воронежского «Факела» смогут использовать технологии искусственного интеллекта «Сбера» для анализа матчей, подготовки тактических упражнений и оценки физического состояния игроков. Банк и футбольный клуб объявили о технологическом партнёрстве. Решения «Сбера», разработанные командой AI4Sport, будут применяться как в основной команде, так и в системе подготовки молодых футболистов.

В академии «Факела» ИИ поможет тренерам объяснять тактику и разбирать игровые ситуации. С помощью платформы для визуализации упражнений и создания тренировок они смогут наглядно представлять тактические схемы и демонстрировать футболистам их задачи на поле.

Инструмент для анализа футбольных матчей поможет молодым спортсменам глубже понимать командную тактику, разбирать собственные действия и развивать игровое мышление. Благодаря функции разметки видеозаписей, выделения ключевых эпизодов и графического разбора игровых ситуаций юные футболисты смогут наглядно видеть, как принимались решения на поле и что можно улучшить в игре.

Для основной команды, выступающей в элитном дивизионе чемпионата России, одним из направлений сотрудничества станет углублённая футбольная аналитика. Для этого будет применяться технология, которая извлекает из видеозаписей матчей данные о перемещениях игроков и мяча. С её помощью специалисты клуба смогут изучать действия отдельных футболистов в течение игры и анализировать взаимодействия внутри команды. На основе полученных данных партнёры планируют развивать аналитические инструменты с учётом игровой модели и методологии команды.

Отдельное направление — контроль физического состояния футболистов. Медицинский штаб клуба будет применять систему для отслеживания самочувствия игроков и управления восстановлением, объединяющую данные с умных колец «Сбер», которые будут носить спортсмены. Специалисты смогут наблюдать за ключевыми показателями, оценивать динамику показателей и учитывать эти сведения при планировании нагрузок и отдыха.

Максим Ерёменко, вице-президент, директор департамента развития технологий ИИ и машинного обучения Сбербанка, сказал: «Мы стремимся сделать искусственный интеллект повседневным помощником для спортивной индустрии — для клубов, функционеров и спортсменов. Вместе с «Факелом» мы будем развивать наши решения с учетом игровой методологии и практических задач клуба. Это поможет сократить время на разбор матчей и работу с данными, чтобы тренеры могли уделять больше внимания футболистам. Особенно важно, что сотрудничество охватывает и основную команду, и детско-юношеский футбол. Мы предоставим тренерам инструменты, которые помогут глубже понимать игру и отслеживать прогресс каждого футболиста».

Дмитрий Кондратов, генеральный директор «Факела», отметил: «Для начала мы используем искусственный интеллект для выработки единой методики в академии, анализа работы ребят, их прогресса, оценки медицинских показателей. Это не последний ИИ-инструмент, который мы получим. У нас будет единая цифровая рабочая среда, единая экосистема».