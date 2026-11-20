Eltex начал серийный выпуск мультигигабитного коммутатора доступа MES2310-12XU для производительных точек Wi-Fi 7, рабочих станций и систем хранения. С его выходом в отечественном сегменте появилось серийное решение, объединяющее медные порты 10G с поддержкой PoE++ (UPoE). Модель доступна для заказа и бесплатного тестирования. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Роман Полухин, менеджер продукта ШПД Eltex: «Разрабатывая MES2310-12XU, мы ориентировались на то, как заказчики будут развивать свои проекты в ближайшие годы. Сеть должна помогать внедрять новые технологии и запускать сервисы в нужные сроки. Наша задача – расширять выбор инженеров, чтобы они могли выстраивать архитектуру и последовательность обновления под планы своей организации».

MES2310-12XU оснащен 12 медными портами 10G RJ-45 с поддержкой PoE++ (UPoE) и четырьмя аплинками 25G SFP28, общая пропускная способность коммутатора – 440 Гбит/с.

Медные порты могут подавать питание до 90 Вт на подключенное устройство. Точки доступа Wi-Fi 7, PTZ-камеры и другое совместимое оборудование получают данные и питание по одному кабелю. Общий бюджет PoE составляет 800 Вт.

Два сменных блока питания поддерживают резервирование и горячую замену. Можно объединить в стек до восьми коммутаторов.

Коммутатор поддерживает динамическую маршрутизацию и VRF для изоляции сетей на уровне L3. Для защиты и контроля доступа предусмотрены L2–L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, 802.1X, CoA и dACL. IGMP Snooping и MVR управляют передачей multicast-трафика.