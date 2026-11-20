Digital Sector сформировал направление разработки корпоративных BI-систем и хранилищ данных для компаний различных отраслей. Оно объединяет два направления: создание хранилищ данных (DWH) и разработку BI-дашбордов. Компания предлагает решения для автоматизации управленческой отчетности, объединения информации из разных источников и анализа показателей бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Digital Sector.

Первое направление — разработка хранилищ данных (DWH). Digital Sector предлагает проектирование и создание систем для централизованного сбора, хранения и обработки информации из разных источников. В состав работ входят настройка интеграций, загрузка исторических данных, согласование справочников и формирование аналитических витрин. Хранилища позволяют использовать единые данные для отчетности разных подразделений и сохранять историю показателей для анализа изменений.

Второе направление — разработка BI-дашбордов и визуализация данных. Компания создает аналитические панели и управленческие отчеты, которые помогают руководителям отслеживать ключевые показатели, сравнивать результаты за разные периоды и исследовать причины изменений. В зависимости от задач заказчика аналитика может охватывать финансы, продажи, закупки, логистику, производство, управление персоналом и другие направления бизнеса. Пользователи получают возможность работать с показателями в разных разрезах и переходить от общей картины к деталям.

Работа над проектом начинается с предпроектной аналитики. Специалисты Digital Sector определяют задачи бизнеса, необходимые показатели и источники информации, оценивают качество данных и возможности интеграции существующих систем. Затем проектируют архитектуру решения, настраивают обмен и обработку информации, создают хранилище при необходимости, разрабатывают аналитические модели и дашборды.

Техническая реализация зависит от инфраструктуры заказчика и требований к аналитике. Для обмена информацией могут использоваться API, для подготовки данных — процессы извлечения, преобразования и загрузки ETL/ELT. В зависимости от сложности проекта Digital Sector может применять готовые BI-платформы или разрабатывать дополнительные компоненты для интеграции, расчетов и визуализации. Такой подход позволяет создавать как отдельные аналитические инструменты, так и комплексные системы с несколькими источниками данных и корпоративным хранилищем.

«В нашей внутренней системе управления проектами DS Kanban мы уже применяли технологии управленческой аналитики. Объединили данные о проектах, трудозатратах, ресурсах и финансовых показателях, разработали отдельный сервис для расчета прибыльности и рентабельности, аналитические панели для руководителей. Теперь эту экспертизу мы выделили в отдельное направление и предлагаем заказчикам», — сказала Надежда Кадырлеева, исполнительный директор Digital Sector.