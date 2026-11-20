«ББР Банк» сообщил о запуске онлайн-бронирования долларов США в офисе «Химки». Теперь у клиентов есть возможность зафиксировать курс и необходимую сумму для покупки валюты через сайт банка.

Заявка принимается системой автоматически. Это исключает ожидание ответа оператора и риск изменения курса обмена во время дозвона. Клиент может оформить бронь на час с момента одобрения заявки по SMS. Возможность заранее отправить документы о происхождении средств позволяет сэкономить время, а фиксация выгодного курса – деньги клиента. Бронирование также гарантирует наличие необходимой суммы в кассе банка.

Банк оптимизировал процесс заказа валюты, реализовав его с соблюдением необходимых мер в соответствии с ФЗ-115.

Маршрут обработки заявок реализован на платформе собственной разработки «ББР Банка».