В репосте будет отображен стикер с превью выбранной публикации — при нажатии на него подписчик перейдет к посту в канале. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Сделать репост публикации из публичного канала в историю могут владельцы Android. Для этого необходимо: открыть пост в канале, нажать на «Поделиться», нажать «Репост в историю».

При желании можно поменять исходное оформление репоста.

Ранее авторам каналов в Mах стал доступен ряд новых инструментов: возможность публиковать опросы, проводить трансляции, совершать отложенный постинг и выбирать профиль для ответов в комментариях.

Количество публичных и приватных каналов Mах превысило 18 млн, а их суммарная аудитория достигла 646 млн подписчиков.