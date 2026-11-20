Авторы каналов в Mах смогут поделиться публикациями в историях
В репосте будет отображен стикер с превью выбранной публикации — при нажатии на него подписчик перейдет к посту в канале. Об этом CNews сообщили представители Мах.
Сделать репост публикации из публичного канала в историю могут владельцы Android. Для этого необходимо: открыть пост в канале, нажать на «Поделиться», нажать «Репост в историю».
При желании можно поменять исходное оформление репоста.
Ранее авторам каналов в Mах стал доступен ряд новых инструментов: возможность публиковать опросы, проводить трансляции, совершать отложенный постинг и выбирать профиль для ответов в комментариях.
Количество публичных и приватных каналов Mах превысило 18 млн, а их суммарная аудитория достигла 646 млн подписчиков.