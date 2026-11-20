Компания «Аладдин» объявила о выводе на рынок Aladdin LiveTSM — средства доверенной загрузки для рабочих станций, серверов и КИИ, которое гарантирует запуск только доверенной операционной системы, исключая подмену загрузчика и ядра. Решение не требует модификации прошивки платформы, что снижает риски внедрения и позволяет сохранить штатные процедуры технического обслуживания. Aladdin LiveTSM сертифицировано ФСТЭК России (№5124) по 4 уровню доверия (УД4).

Для доверенного запуска Aladdin LiveTSM использует механизм UEFI Secure Boot с настройкой ключей в режиме Custom. Модуль последовательно проверяет собственное состояние, пользователя, аппаратный профиль платформы и заданные объекты загрузки — и только после успешных проверок передаёт управление разрешённой ОС. При нарушении политики загрузка блокируется, а событие регистрируется в журнале. Благодаря реализованному контролю целостности на предзагрузочном уровне Aladdin LiveTSM помогает реализовать меры защиты до запуска ОС в системах с высокими требованиями: ГИС и АСУ ТП 1 класса защищённости, ИСПДн 1-ого уровня защищённости и в значимых объектах КИИ 1 категории значимости.

Для загрузки ОС Windows 10/11 Aladdin LiveTSM передает управление непосредственно на оригинальный загрузчик ОС, после проверки его целостности.

Для загрузки Linux-систем предусмотрены два режима. При прямой загрузке Aladdin LiveTSM проверяет ядро, начальную файловую систему и параметры командной строки, после чего передаёт управление ядру. Поддерживается загрузка Unified Kernel Image – единого образа, объединяющего взаимосвязанные компоненты загрузки Linux. Это сокращает доверенную цепочку загрузки и упрощает контроль загрузочной конфигурации.

При выборе режима максимальной совместимости Aladdin LiveTSM проверяет штатный загрузчик ОС и передаёт ему управление. Дальнейший путь загрузки определяется конфигурацией загрузчика, что позволяет сохранить стандартные механизмы установки, обновления и восстановления ОС.

Все модели Aladdin LiveTSM используют интерфейс USB. Выбор модели зависит от режима загрузки и способа установки: TSMX-T110 — для межсетевых экранов, серверов, банкоматов и другого специализированного оборудования, которое работает без локального пользователя. Модуль устанавливается внутри корпуса и обеспечивает автоматическую загрузку; TSMX-E110 — встраиваемый модуль для стационарных рабочих станций, где при загрузке требуется аутентификация пользователя; TSMX-C110 — внешнее устройство в корпусе JaCarta XL для ноутбуков, мобильных рабочих мест и настольных ПК. Подключается к внешнему порту USB Type-A и обеспечивает загрузку с аутентификацией пользователя. Может использоваться совместно со средствами защиты данных.

Для TSMX-T110 и TSMX-E110 предусмотрены два варианта внутренней установки. Модуль в корпусе JaCarta XL подключается через переходник к внутреннему разъёму USB на материнской плате. Плата M.2 2230 с ключами A+E устанавливается в совместимый разъём M.2 с поддержкой USB 2.0.

Совместимость Aladdin LiveTSM подтверждена с операционными системами Astra Linux 1.8, «Ред ОС 8», «Альт 8 СП», «Роса Хром», а также Windows 10 и 11. В дальнейшем перечень совместимых ОС и аппаратных платформ будет расширен.

«Aladdin LiveTSM адресован двум ключевым группам заказчиков. Производители компьютерного оборудования, многофункциональных межсетевых экранов и специализированных платформ получают сертифицированное средство доверенной загрузки, не требующее модификации прошивки защищаемой платформы. ИТ- и ИБ-подразделения организаций могут использовать Aladdin LiveTSM для дооснащения парка рабочих станций и серверов, чтобы привести его в соответствие с нормами информационной безопасности и подготовиться к аттестации. Производителям это сокращает объём доработок платформы и сроки вывода совместимого решения, а конечным заказчикам — упрощает дооснащение существующей инфраструктуры», — отметил Игорь Светоч, руководитель отдела развития доверенной платформы «Аладдин».