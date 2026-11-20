94% опрошенных хотя бы раз за последний год брали на себя дополнительную работу. Чаще всего им приходилось замещать коллег, выполнять поручения руководителей и помогать другим отделам. Об этом CNews сообщили представители «Русской Школы Управления» (РШУ).

При этом 51% не получали за такую работу ни доплат, ни других преимуществ. Такие результаты показало исследование РШУ.

Дополнительные задачи стали обычной практикой

За последний год 94% участников исследования выполняли задачи, которые не входят в их должностные обязанности. Для 60% это происходило регулярно, еще 24% сталкивались с такой нагрузкой несколько раз, а 10% — один-два раза. Только 6% сообщили, что не выполняли дополнительную работу.

Чаще всего сотрудникам приходилось замещать отсутствующих коллег* — об этом сообщили 62% опрошенных. Почти столько же (58%) выполняли задачи руководителя или брали на себя часть его ответственности. Половина участников (50%) помогали другим отделам.

Кроме того, 42% участвовали во внедрении новых программ и технологий, 40% обучали новых сотрудников и вводили их в работу. Еще 36% временно выполняли обязанности уволившихся коллег, пока компания искала им замену.

Половина не получает ничего за дополнительную работу

Дополнительная нагрузка редко сопровождается отдельным вознаграждением. Только 4% участников исследования всегда получали доплату за такую работу, еще 28% — иногда. У 16% дополнительную нагрузку учитывали при премировании или повышении. Более половины (51%) не получали ничего.

При этом большинство работников не отказываются от дополнительных поручений. 60% соглашаются без возражений, еще 25% готовы помочь, если руководитель снимет с них часть текущих задач. Только 14% согласны выполнять такую работу исключительно за дополнительную оплату.

Сотрудники не готовы бесконечно брать на себя чужую работу

У готовности помогать есть границы. Чаще всего сотрудники не хотят* работать за другие отделы из-за нехватки там людей — такой вариант выбрали 54% респондентов. Еще 53% не готовы выполнять дополнительные задачи в выходные и свободное время.

Для 44% неприемлемо брать на себя обязанности уволившегося коллеги без пересмотра зарплаты, а 43% не хотят регулярно замещать отсутствующих сотрудников без доплаты.

За какие задачи сотрудники ждут доплаты

Участники исследования также рассказали, за какую дополнительную работу, по их мнению, работодатель должен платить отдельно. Чаще всего называли работу в выходные и праздничные дни (80%) и длительное замещение отсутствующих коллег (76%).

Дополнительные проекты, не связанные с основной работой, считают основанием для доплаты 71% опрошенных, а регулярное увеличение объема задач — 70%.

Больше половины респондентов (62%) считают, что отдельно нужно оплачивать выполнение обязанностей на более высокой должности. Еще 57% ожидают вознаграждения за обучение и наставничество новых сотрудников.

«Результаты исследования показывают, что сотрудники в целом готовы подхватывать задачи коллег и помогать руководителям. Но готовность помочь не означает, что они согласны постоянно работать за других без изменения условий. Если дополнительная нагрузка становится нормой, работодателю приходится решать уже не вопрос разовой взаимопомощи, а вопрос распределения обязанностей, оплаты и ответственности внутри команды», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 816 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

*Можно было выбрать несколько вариантов