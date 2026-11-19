За январь-октябрь 2026 г. российские заказчики образовательного сегмента приобрели почти 50 тыс. лицензий платформы корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro. По данным АО «СБК», разработчика и единственного правообладателя платформы, это на 22% больше, чем за весь 2025 г. Об этом CNews сообщили представители CommuniGate Pro.

Среди заказчиков CommuniGate Pro в образовательном сегменте — МГТУ имени Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский университет «МИЭТ» и Хабаровский государственный медицинский колледж имени Г. С. Макарова.

Для образовательных организаций переход на отечественные коммуникационные решения связан с задачами информационной безопасности, доступностью технической поддержки и обновлений. В вузах и колледжах такие системы поддерживают ежедневную работу студентов, преподавателей и административных подразделений. Во время приемной кампании, сессий и массовых рассылок нагрузка возрастает, поэтому устойчивость сервисов важна как для повседневной работы, так и для пиковых периодов.

CommuniGate Pro позволяет выстроить собственную инфраструктуру коммуникаций, объединяющую почту, чаты, календари, контакты, видеозвонки один на один, телефонию и контакт-центр. Платформа поддерживает деловую переписку, планирование встреч, рассылки и совместную работу. Возможности масштабирования позволяют развивать систему по мере увеличения числа пользователей и нагрузки.

Программу сотрудничества с образовательными учреждениями АО «СБК» развивает с 2023 г. В ней участвуют более 20 российских вузов, которым доступны льготные условия лицензирования. Программа помогает учебным заведениям развивать коммуникационную инфраструктуру на базе отечественного ПО.

В октябре 2026 г. компания предложила запустить совместную программу поддержки образовательных учреждений Татарстана, переходящих на российское программное обеспечение. Инициатива также предполагает использование CommuniGate Pro в учебных и исследовательских проектах. Студенты смогут разрабатывать решения на базе платформы и получать практический опыт работы с российской корпоративной коммуникационной средой.

Антон Шпорт, директор коммерческого департамента CommuniGate Pro: «При переходе на отечественную коммуникационную платформу учебному заведению важно сохранить рабочие процессы студентов и сотрудников, перенести данные и подготовить систему к пиковым нагрузкам. Не менее важны доступ к обновлениям и техническая поддержка разработчика. Мы предлагаем поэтапную миграцию с режимом сосуществования систем. Это позволяет спланировать переход и не переводить всех пользователей одновременно».