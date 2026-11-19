19.11.2026, г. Москва. Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров российского бренда Nerpa, принадлежащего ИТ-дистрибьютору – компании OCS. Продуктовый портфель «Кит-системс» пополнился оборудованием бренда Nerpa: серверами архитектуры x86, гибридными и all-flash системами хранения данных, кабельным и беспроводным сетевым оборудованием, а также компьютерами и ноутбуками для различных задач. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс»

Продукция Nerpa используется в различных отраслях: от финансового сектора, ретейла и нефтегазового комплекса до образовательных и административных учреждений. Благодаря кастомизации под нестандартные требования она позволяет решить практически любую задачу заказчика и подходит для внедрения в компании различного размера. Стандартная гарантия на все оборудование составляет 1 год с возможностью продления сервисными пакетами до 3 лет. Заказчикам доступны более 100 авторизованных сервисных центров по всей стране. Собственная сервисная служба обеспечивает первый и второй уровни технической поддержки клиентов.

«Разрабатывая комплексные ИТ-решения с длительным сроком эксплуатации мы стремимся предложить заказчикам оптимальное сочетание стоимости приобретения, владения и надежности. Продукция Nerpa отвечает всем этим требованиям, что подтверждается прикладным опытом ее эксплуатации российским бизнесом и бюджетными организациями. Сотрудничество с брендом позволит нам расширить портфель оборудования российской сборки, совместимого с уже имеющейся инфраструктурой заказчика, и при этом обеспечивать миграцию на отечественную технологическую базу с минимальными ИТ-рисками», - сказала Юлия Петрова, заместитель генерального директора, директор по корпоративному управлению «Кит-системс».