Инженерам «Яндекса» удалось увеличить долю доступных данных на «Яндекс Диске» до 99,55%. Восстановлены все ключевые функции сервиса, включая автозагрузку фотографий с мобильных устройств, скачивание файлов и папок архивом и воспроизведение видео. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Восстановительные работы продолжаются — доля доступных данных будет расти и дальше. Если файл пока не удаётся открыть или скачать, это не означает, что он утрачен. Что можно сделать в каждом конкретном случае, подскажет техническая поддержка «Яндекс Диска».

Чтобы обеспечить стабильную и отказоустойчивую работу «Диска», команда продолжает распределять вычислительные ресурсы по новым локациям в разных регионах России. Количество локаций продолжает увеличиваться.