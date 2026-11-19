Технологическая компания YADRO (входит в ИКС Холдинг) укрепила позиции по уровню клиентской лояльности в сегментах серверов и систем хранения данных. По итогам исследования, проведенного агентством «Инсайт Комкон» среди корпоративных заказчиков в 2026 году, компания сохраняет лидерство в обеих категориях наравне с Huawei.

В сегменте серверного оборудования индекс потребительской лояльности NPS (Net Promoter Score) у YADRO составил 62 (у Huawei 64). При этом средний NPS других российских производителей серверов остается отрицательным: –27. В категории систем хранения данных индекс лояльности YADRO вырос до NPS 55, что также позволило компании разделить лидерство с Huawei (NPS 51).

Исследование зафиксировало и рост удовлетворенности серверным оборудованием YADRO: индекс CSI (Customer Satisfaction Index) достиг 99%, продемонстрировав высокий результат в рамках рейтинга. В сегменте СХД YADRO также продемонстрировала высокий результат — индекс CSI составил 89%. Заказчики особенно высоко оценивают сервис YADRO, уровень которого опережает конкурентов, и совместимость оборудования с текущей ИТ-инфраструктурой.

Помимо оценки индексов лояльности и удовлетворенности, аналитики изучили ключевые критерии выбора оборудования. Главными преимуществами решений YADRO заказчики называют собственные разработки и производство, глубокую инженерную экспертизу, высокий уровень доверия к бренду, а также качественный сервис и бесшовную интеграцию в действующую ИТ-инфраструктуру.

YADRO продолжает развивать портфель инфраструктурных решений, объединяющий серверное оборудование, системы хранения данных и сетевые технологии. Компания уделяет особое внимание совместимости продуктов, развитию собственных программных и аппаратных разработок, а также сервисному сопровождению на протяжении всего жизненного цикла оборудования.

«Рост лояльности клиентов особенно важен для нас на фоне расширения использования отечественного оборудования в корпоративной инфраструктуре. Сегодня заказчики оценивают не только технические характеристики, но и надежность работы систем, качество поддержки и способность производителя развивать продукты с учетом их потребностей. Результаты исследования показывают, что наши инвестиции в собственные разработки, инженерные компетенции и сервис находят подтверждение в оценках клиентов. Для нас это также ориентир для дальнейшего развития продуктового портфеля», — отметил коммерческий директор YADRO Александр Бакулин.

Положительную динамику продемонстрировал и бренд клиентских устройств KVADRA, развиваемый YADRO. Как показали ранее опубликованные результаты аналогичного исследования в сегменте персональной техники, индекс NPS бренда KVADRA демонстрирует тенденцию к росту (+9 п. п.), как и доля клиентов, готовых рекомендовать устройства бренда коллегам и партнерам (с 25% до 33%). Уровень доверия к KVADRA уже сопоставим с показателями зарубежных вендоров, а ключевыми преимуществами устройств респонденты также называют совместимость с корпоративным ПО и операционными системами, качественную сервисную поддержку и собственные разработки производителя.

Рост показателей лояльности отражает укрепление доверия корпоративных клиентов к отечественным инфраструктурным технологиям. Развитие собственных разработок, производства и сервисных компетенций позволяет YADRO расширять возможности российских компаний по построению и модернизации ИТ-инфраструктуры на базе отечественного оборудования.

Исследование проводилось в мае–июле 2026 года методом CAWI (онлайн-анкетирование с самостоятельным заполнением анкеты). В нем приняли участие специалисты, принимающие решения о выборе оборудования или влияющие на них, а также сотрудники, непосредственно работающие с серверами, СХД и клиентскими устройствами YADRO и других российских и международных производителей. Всего в опросе приняли участие 142 представителя российских компаний.