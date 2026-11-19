Компании WMX, российский разработчик решений для защиты веб-приложений, микросервисов и API, и TrafficSoft, разработчик сетевого программного обеспечения, провели совместное тестирование WMX ПроWAF и балансировщика нагрузки TrafficSoft ADC. По итогам тестирования компании подтвердили технологическую совместимость продуктов и оформили соответствующий сертификат. Об этом CNews сообщили представители TrafficSoft.

WMX ПроWAF обеспечивает защиту веб-приложений от кибератак, выявляя и блокируя вредоносные запросы. TrafficSoft ADC распределяет входящий трафик между серверами, помогая поддерживать производительность и доступность цифровых сервисов.

Совместное использование решений WMX и TrafficSoft позволяет сочетать защиту веб-приложений и балансировку нагрузки в рамках единой инфраструктуры. Такая связка может стать отечественной альтернативой зарубежным платформам класса ADC. Совместимость продуктов упрощает их интеграцию в ИТ-контур заказчика, снижает риски внедрения и дальнейшей эксплуатации, а также обеспечивает стабильную работу сервисов при высоких нагрузках и большом количестве одновременных запросов.

В ходе тестирования специалисты компаний проверили взаимодействие продуктов в различных сценариях, включая обработку веб-трафика и прохождение пользовательских запросов через оба решения. Отдельное внимание уделили работе механизмов защиты при балансировке нагрузки, в том числе при перераспределении трафика между узлами инфраструктуры.

Также специалисты проверили передачу исходного IP-адреса клиента. Сохранение этих данных при использовании балансировщика необходимо для корректной работы механизмов защиты и формирования достоверных журналов событий безопасности.

«Мы стремимся развивать технологическую совместимость WMX ПроWAF с решениями других российских разработчиков, поскольку понимаем, насколько важна для заказчиков возможность гибко формировать ИТ-инфраструктуру с учетом собственных требований. Подтверждение совместимости с TrafficSoft ADC расширяет возможности применения WMX ПроWAF в корпоративных инфраструктурах и позволяет заказчикам объединять защиту веб-приложений и балансировку нагрузки с использованием решений разных производителей», – отметил Владимир Гриднев, заместитель генерального директора по развитию бизнеса WMX.

«Защиту веб-приложений и управление нагрузкой важно рассматривать как взаимодополняющие задачи: цифровые сервисы должны оставаться доступными для пользователей и одновременно быть защищенными от киберугроз. Мы проверили взаимодействие TrafficSoft ADC и WMX ПроWAF. Заказчики могут опираться на результаты этих испытаний при проектировании ИТ-инфраструктуры и планировании внедрения», – отметил Руслан Добрынин, директор по работе с партнерами TrafficSoft.