Российский разработчик программного обеспечения для робототехники Wheelies (входит в корпорацию ITG) запускает партнерскую программу, направленную на развитие профессионального сообщества и укрепление взаимодействия между участниками рынка робототехники и беспилотных систем. К инициативе смогут присоединиться интеграторы, дистрибьюторы, технологические компании и университеты. Об этом CNews сообщили представители Wheelies.

Одно из важных направлений программы — взаимодействие с образовательной и научной средой. Развитие робототехники требует не только новых технологических решений, но и подготовки инженерных кадров, развития исследовательских компетенций и связи образования с практическими задачами отрасли. Университеты играют важную роль в формировании этой среды: они готовят будущих специалистов, развивают инженерную экспертизу и создают основу для появления новых технологических идей. Взаимодействие с академическим сообществом позволит укрепить связи между образованием, наукой и технологическим бизнесом.

Программа объединяет несколько направлений сотрудничества: технологическую интеграцию, совместную разработку программных решений и приложений, обмен экспертизой и обучение. Она призвана создать условия для взаимодействия организаций с разным опытом и компетенциями, а также для развития совместных инициатив в сфере робототехники.

«Развитие робототехники требует взаимодействия технологического бизнеса, инженерного и академического сообществ. Важно объединять опыт разработчиков, практические компетенции компаний и потенциал университетов. Мы рассчитываем, что партнерская программа станет площадкой для такого взаимодействия, обмена знаниями и развития профессионального сообщества», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies.