Ученик инженерного класса московской школы № 2109 Валерий Емельяненко разработал устройство для безопасного хранения паролей, которое притворяется обычной клавиатурой и не оставляет данных в компьютере. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Школьник решил превратить в техническую задачу острую проблему безопасного хранения паролей. В современном мире пароль — это не просто набор символов, а настоящий ключ к личной вселенной человека: за ним переписка, банковские счета, рабочие документы, доступ к госуслугам, любимые соцсети, семейные фото. И чем больше таких ключей, тем сложнее их хранить. Сохранить в браузере удобно, но опасно: по данным опросов, 66% россиян в 2024 г. сталкивались с попытками взлома аккаунтов, а 12% уже реально пострадали. Специалисты советуют не хранить пароли в браузерах, но запоминать десятки сложных комбинаций невозможно, а записывать на бумаге — неудобно и ненадежно.

Идея была простой по замыслу, но непростой в реализации: сделать устройство, которое хранит пароли так, чтобы компьютер не мог к ним получить прямой доступ. Школьник задумал гаджет, который притворяется обычной клавиатурой: он не отдает файлы, не раскрывается как флешка, а просто «печатает» нужный пароль в поле ввода. Для системы это выглядит как обычный ручной набор — никаких файлов, никаких буферов, к которым можно подобраться. Так устройство становится безопаснее флешки и удобнее бумажного листка.

«Я хотел сделать так, чтобы пароли были в одном месте, но при этом компьютер их не видел. Когда устройство подключается, оно выглядит как клавиатура — система не понимает, что внутри что-то хранится. В нужный момент оно просто печатает пароль, и все. Да, это прототип, но он уже работает и решает главную проблему: даже если компьютер заражен, украсть нечего — файлов-то нет», — сказал Валерий Емельяненко, автор проекта, ученик школы № 2109.

Путь к работающему прототипу оказался непростым. Изначально школьник использовал одну плату, но она не поддерживала нужный режим для эмуляции клавиатуры, а альтернативные способы были неудобны и ненадежны. В результате он выбрал более современную плату, которая позволила реализовать задуманное и открыла дополнительные возможности. Еще одной сложностью стал подбор драйвера для дисплея: стандартные библиотеки оказались несовместимы с задачей, и пришлось искать более ресурсоемкое, но универсальное решение. Каждый этап разработки требовал не просто подключения компонентов, а полноценной инженерной работы — анализа вариантов, тестирования и выбора компромиссных решений.

Особое внимание школьник уделил тому, как именно хранятся пароли, — ведь именно здесь прячется главная уязвимость большинства простых решений. Пароли он сохранил в виде пар «название — пароль» в энергонезависимую память и зашифровал алгоритмом. При этом ни сам ключ шифрования, ни его хеш в памяти не хранятся: это сознательный инженерный выбор. Если бы ключ лежал рядом с зашифрованными данными, любой, кто получит физический доступ к устройству, мог бы извлечь его перебором или прямым чтением из памяти. А так даже при наличии полного доступа к плате получить пароли не так просто.

«Я всегда говорю ученикам: самое важное — понять, где слабое место. Мы вместе разбирали, как можно украсть пароли, и думали, как это предотвратить. Валерий сам пришел к решению не хранить ключ на устройстве — это зрелый инженерный шаг. Он не просто собрал схему, а продумал архитектуру безопасности. Именно такие проекты и учат настоящему подходу к разработке», — отметил Сергей Войцеховский, наставник проекта, преподаватель Детского технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА.

Сегодня прототип уже работает: он запоминает, шифрует, показывает на экране и «печатает» пароли по команде пользователя. Это не учебный макет «для галочки», а реальный инструмент, который решает понятную и важную проблему.

Но автор не считает проект завершенным: у него есть четкий план развития. В перспективе — заменить алгоритм шифрования на более стойкий, добавить возможность добавлять пароли через приложение или Wi-Fi, расширить хранилище с помощью SD-карты, реализовать ввод через Bluetooth для мобильных устройств, добавить поддержку кириллицы, внедрить простую защиту от кейлоггеров и предусмотреть импорт паролей из других менеджеров.

«История этого проекта — пример того, как школьник может решать задачи, которые волнуют миллионы людей. Мы в РТУ МИРЭА создаем условия, чтобы ребята не боялись ошибаться, пробовали разные подходы и доводили идеи до работающего результата. Валерий прошел весь путь: от понимания проблемы до создания устройства, которое действительно защищает данные. Это и есть подготовка инженеров, которые завтра будут делать цифровой мир безопаснее», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.