Пользователи платформы VK AI Space смогут начинать свои проекты, используя готовые компоненты из библиотеки, что позволит быстрее запускать ИИ-сценарии. Об этом CNews сообщил представитель VK Tech. Каталог библиотеки работает как витрина возможностей. Актуальная версия агента или навыка, которые настроила одна команда компании, становится доступной для других сотрудников без ручной синхронизации. Готовые шаблоны инструментов помогают находить процессы, которые можно автоматизировать с помощью ИИ. Это увеличивает число тех, кто начинает работать с агентами.

Пользователь выбирает подходящего агента, навык или хук (точку контроля, которая проверяет или ограничивает действие агента) из каталога платформы и копирует его в свой проект одним действием. Если в проекте уже есть компонент с таким же именем, пользователю предлагается создать копию. Это исключает ошибочную замену работающих компонентов. Доработать готовое решение можно в черновом режиме: действующая версия при этом продолжит работать в проекте без изменений.

Среди компонентов библиотеки — готовые к работе агенты от VK Tech: их можно сразу использовать или взять за основу для своих задач. Собственные навыки и хуки также можно импортировать и экспортировать между проектами и средами. Библиотека рассчитана на команды, которые внедряют ИИ-агентов в бизнес-процессы.

«Мы продолжаем развивать VK AI Space как платформу контролируемой автономности. Библиотеку разворачиваем поэтапно и специально начинаем не с открытого маркетплейса, а с управляемого каталога. Все три типа компонентов — агенты, навыки и хуки — сейчас публикуют сотрудники с ролью владельца организации (у нас это продуктовая команда), а конфликты и черновики всегда контролирует сам пользователь. Готовые компоненты помогают разобраться в логике платформы на практических примерах, а не по документации», — сказал директор по ИИ-продуктам VK Tech Роман Стятюгин.

Библиотека дополняет возможности новой версии VK AI Space 26.3, которая объединяет семь модулей для работы с корпоративным ИИ. На платформе можно подключать языковые и мультимодальные модели, работать с базами знаний, создавать агентов и мультиагентные сценарии, проверять качество их работы и настраивать механизмы безопасности. VK AI Space можно развернуть на собственном оборудовании и использовать без доступа к интернету.