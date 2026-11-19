В «Яндекс Погоде» появились «Стены добра» — городские чаты, где жители могут делиться хорошими новостями, фотографиями, настроением и общаться друг с другом. Это пространство для доброго общения, где можно поделиться приятными моментами дня, узнать, что хорошего происходит у соседей, и почувствовать себя частью своего города. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Новая возможность уже доступна более чем в 20 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.

«Стены добра» созданы для того, чтобы у жителей городов появилось пространство для легкого и позитивного общения. Погода — универсальная тема, которая объединяет даже незнакомых людей. Теперь пользователи «Яндекс Погоды» могут не только узнать прогноз, но и поделиться фотографией красивого заката, рассказать о приятном событии или пожелать хорошего дня соседям по городу.

Главная технологическая особенность «Стен добра» — ИИ-модерация. Искусственный интеллект помогает поддерживать дружелюбную атмосферу: выявляет негативные сообщения, троллинг и попытки перевести разговор на острые и конфликтные темы. При этом пожаловаться на дождь, холод или другие капризы погоды по-прежнему можно.

На «Стенах добра» пользователи могут публиковать сообщения и фотографии, отвечать друг другу, отправлять стикеры и участвовать в еженедельных голосованиях. Например, выбирать, кто лучше — кошки или собаки, что вкуснее — чай или кофе и кому проще просыпаться по утрам — совам или жаворонкам. Ежедневно тысячи людей уже делятся добрыми пожеланиями, впечатлениями и фотографиями. Самые популярные сообщения и стикеры появляются прямо на главной странице «Яндекс Погоды».

Читать «Стены добра» можно и в других городах. Например, перед поездкой в Казань или Санкт-Петербург пользователь может открыть прогноз и посмотреть фотографии местных жителей, узнать об их впечатлениях и почувствовать настроение города. Все города, где доступны чаты, а также результаты еженедельных голосований можно найти на специальной карте настроений.

Открыть «Стену добра» можно с главной страницы мобильного приложения или сайта «Яндекс Погоды» — через блок с популярными сообщениями и стикерами. Чтобы написать сообщение на «Стене» города, в котором находится пользователь, необходимо разрешить сервису доступ к геолокации.