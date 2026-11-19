В системе для управления услугами Directum ESM теперь можно создавать и обрабатывать обращения в сервисные службы, получать сводки и классифицировать заявки с помощью умных технологий. Об этом CNews сообщил представитель Directum.

Тренд на ИИ-технологии в сервисном подходе не теряет своей актуальности, поэтому релиз Directum ESM 26.3 почти полностью посвящен искусственному интеллекту. Новинки версии помогут сделать работу проще и удобнее.

Пользователям можно не искать услугу в каталоге: достаточно написать в чат умному помощнику в системе или супераппе Directum Omni, который бесшовно связан с Directum ESM. ИИ-помощник задаст уточняющие вопросы и самостоятельно оформит обращение по одной из услуг, которые включены в базовую поставку. Такой подход сокращает время на создание заявки и снижает количество ошибок при заполнении формы.

Чтобы разобраться с обращением, специалисту раньше приходилось вручную сопоставлять описание в системе и последующие дополнения от сотрудника и коллег. Теперь для этого достаточно нажать кнопку «Получить сводку» в карточке обращения — ИИ-помощник автоматически соберет всю необходимую информацию. Освобождается время на решение самой задачи, а значит, услугу окажут еще быстрее.

Даже если в письме или сообщении нет ссылки на конкретную услугу, ИИ-помощник разберется сам: он анализирует текст, определяет суть проблемы и автоматически классифицирует запрос. Это ускоряет разбор входящих обращений и помогает сотрудникам получать ответ в более короткие сроки.

Время, которое уходит на обработку заявок, теперь можно фиксировать прямо в карточке обращения. Данные автоматически попадают в отчет, который выгружается с обложки модуля «Корпоративные услуги». Сотрудник формирует отчет по своим работам, руководитель — по всей команде. Такой подход ускоряет анализ результатов и помогает объективно оценивать загрузку специалистов.

«В ближайших версиях Directum ESM мы будем делать упор на развитие искусственного интеллекта. Это очевидный тренд, который ускоряет работу сервисных отделов и минимизирует ошибки ручного ввода. За счет умных технологий потенциально можно перевести первую линию поддержки (по типовым запросам) на самообслуживание, а операторам передать более сложные задачи и развивать их компетенции», — отметил Радмир Махиянов, руководитель проектов по развитию Directum ESM.