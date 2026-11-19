Ученые Пермского Политеха вместе с ИТ-компанией ООО «Вегастар» создали программу автоматического определения статуса срочности медицинской эвакуации, которая сокращает время сортировки примерно на 60%, минимизирует влияние человеческого фактора и в реальном времени синхронизирует работу бригад. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

В основу разработки легли действующие медицинские протоколы сортировки и российские нормативы. По ним исследователи выделили ключевые этапы работы медиков: осмотр, оценку состояния по критериям, присвоение группы срочности и обработку данных. Эту последовательность заложили в логику программы, определив входные параметры, правила их обработки и способ формирования итогового решения.

В результате ученые спроектировали приложение: проработали структуру рабочих экранов, сценарии ввода данных и пользовательский интерфейс. Оно работает следующим образом: на основе показателей, которые вносит специалист, система автоматически ранжирует состояние пострадавшего и определяет статус срочности эвакуации. Вся информация в реальном времени синхронизируется между бригадами и экстренными службами — при работе с бумажными картами такая оперативность невозможна.

«Приложение протестировали на сценариях, максимально приближенных к реальной работе в очаге ЧС. Мы оценивали, насколько быстро медикам удается заполнять электронные карты, корректно ли разработка определяет статус срочности, а также проверяли стабильность передачи данных», — сказала Ольга Полякова, доцент кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ, кандидат технических наук.

«Один из сценариев был отработан на практике — в ходе учений в аэропорту. По легенде, в результате аварии в здании одновременно пострадали около 20 человек. Спасатели вывели людей из опасной зоны, медики провели сортировку, оказали первую помощь и организовали эвакуацию в стационары», — отметил Антон Пьянков, директор ООО «Вегастар».

Ученые сформировали две группы медиков, которые работали параллельно: первая действовала по классическому алгоритму с бумажными картами, вторая использовала новую систему. Результаты сравнения подтвердили, что разработанная система сокращает время на сортировку примерно на 60%, а также делает взаимодействие между медицинскими службами более оперативным и прозрачным.

«Кроме того, снижается влияние человеческого фактора. Все алгоритмы работают одинаково точно независимо от усталости, стресса или погодных условий, а медик получает структурированную подсказку и не вынужден полагаться только на свою память и интуицию. Это особенно важно в первые минуты после ЧС: система позволяет действовать последовательно и не терять качество помощи», — сказал Иван Мазунин, магистрант кафедры «Информационные технологии и автоматизированные системы» ПНИПУ.

Комплекс построен на базе отечественных технологий, а мобильное приложение поддерживает российские операционные системы.

В дальнейшем разработчики планируют расширить возможности: совместно с профильными экспертами адаптировать алгоритмы оказания помощи под специфику различных техногенных катастроф — биологических, химических, радиационных поражений и т.д. — а также интегрировать программу с системами оперативно-тактической радиосвязи.