«Яндекс Маркет» выяснил, какие магазины и сервисы нужны покупателям и арендаторам рядом с домом. Почти треть россиян назвали наличие пункта выдачи заказов (ПВЗ) важным фактором при выборе жилья. По данным опроса «Яндекс Маркета», в рейтинге инфраструктуры рядом с домом ПВЗ заняли второе место после продуктовых магазинов и супермаркетов (57%). Торговые центры отметили 28% участников, кафе и кофейни — 18%. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса Маркета».

Среди тех, кому важно наличие ПВЗ рядом с жильем, 35% считают его частью комфортной городской среды, а 27% ценят возможность экономить время на покупках.

«ПВЗ — базовая инфраструктура наряду с магазинами и аптеками: так считают 26% тех, кому важно наличие пункта выдачи рядом с домом. Предприниматели могут учитывать эту потребность, добавляя выдачу заказов к услугам действующего бизнеса. Тариф «Вместе» позволяет использовать для этого существующее помещение», — сказала руководитель группы адаптации и обучения ПВЗ «Яндекс Маркета» Полина Леонова.

Более трети опрошенных (36%) обращают внимание на упоминание ПВЗ в объявлениях о продаже или аренде квартир. Среди них 68% считают, что за последние три года пункты выдачи стали чаще указывать в описаниях жилья.

В целом магазины и сервисы оказались самым популярным из перечисленных критериев выбора района, если не учитывать стоимость квартиры: их отметили 63% опрошенных. Почти половина участников (46%) готовы заплатить больше за квартиру в доме с развитой коммерческой инфраструктурой.

Об исследовании. В опросе «Яндекс Маркета» участвовали более 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 до 55 лет из 17 городов России. Респонденты отвечали о покупке или долгосрочной аренде квартиры за последние три года либо планах на ближайшее будущее.