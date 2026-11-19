Искусственный интеллект, созданный компанией NtechLab, поможет томским правоохранителям искать преступников и пропавших людей. Система также способна обнаруживать заблудившихся детей и пожилых граждан. Запуск видеоаналитики в регионе запланирован на ноябрь. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Нейросеть интегрирована в АПК «Безопасный город». Алгоритмы анализируют видеопоток с камер в Томске и области. Они охватывают улицы, транспортные узлы, площади, парки и скверы. Система опознает разыскиваемых граждан за долю секунды. Точность распознавания превышает 99,9%.

При поиске пропавших алгоритм учитывает возрастные изменения. Нейросеть способна опознать человека даже по его снимку в молодости.

Ранее решения NtechLab уже внедрили в ряде субъектов России. В их числе – Нижегородская, Новосибирская и Самарская области, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Тыва.



