С 16 октября по 16 ноября 2026 г. объем средств, которые клиенты «Т-Банка» потратили на пополнение аккаунтов PlayStation Network, вырос в два раза по сравнению с прошлым месяцем и в четыре раза по сравнению со среднемесячным показателем за год. Количество клиентов, пополняющих свои аккаунты PSN, выросло в два с половиной раза по сравнению со среднемесячным показателем. Средняя сумма платежа для пополнения составляет 3,72 тыс. руб. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Объем платежей для пополнения аккаунтов Xbox за этот период также вырос на 34% по сравнению с прошлым месяцем и в два с половиной раза по сравнению со среднемесячным показателем. Количество клиентов, пополняющих свои аккаунты Xbox, выросло на 86% по сравнению со среднемесячным показателем. Средняя сумма платежа для пополнения аккаунта Xbox составляет 1,26 тыс.руб.

Рост показателей можно связать с выходом игры GTA VI: пользователи пополняют свои аккаунты, чтобы оплатить предзаказ игры или купить ее в будущем. Игра вышла 19 ноября 2026 г. и доступна на PlayStation и Xbox Series. Исторически больше пользователей предпочитают PlayStation, поэтому основной всплеск спроса и предзаказов пришелся именно на эту платформу.

При этом с октября 2025 г. по октябрь 2026 г. общее количество платежей за игры в «Т-Банке» выросло в 2,3 раза год к году. Общий объем таких платежей вырос в 2,8 раза за этот же период. Средняя сумма платежа геймеров выросла на 24% и составила 850 руб.