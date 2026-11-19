СУБД Jatoba теперь использует ИИ для автоматического выявления персональных данных
Компания «Газинформсервис» представила новую функцию кибербезопасной отечественной СУБД общего назначения «Ятоба». Система заменила ручной труд по поиску персональных данных на сканирование с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса».
Автоматическое выявление персональных данных (ПДн) упрощает соблюдение требований 152-ФЗ и снижает риски утечек при передаче данных в тестовые среды или в техническую поддержку.
«Мы продолжаем усиливать кибербезопасность, следуя выбранному вектору развития продукта, при котором новые функции повышают уровень автоматизации, встроенной непосредственно в СУБД», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».
Функция решает актуальную для рынка СУБД задачу — поиск и классификацию ПДн, а также любых других конфиденциальных данных, которые администратору базы требуется найти для последующего маскирования. Ручной подход плохо масштабируется: изучение большой и постоянно меняющейся базы данных занимает много времени, а человеческий фактор неизбежно приводит к ошибкам. Новая функция использует комбинированный подход, анализируя не только структуру, но и сами данные.
Процесс начинается со сканирования, в рамках которого компонент перечисляет все таблицы и колонки в базе данных. Затем из каждой колонки берётся образец данных (сэмплирование). В ходе анализа к образцам применяются регулярные выражения, проверки по словарям и модель машинного обучения. На финальном этапе, классификации, система выносит вердикт по каждой колонке: являются ли данные персональными, и если да, то к какому домену они относятся (например, ФИО или электронная почта).
Ключевое преимущество — автоматизация полного цикла. Компонент выявления работает в связке с компонентом анонимизации: первый создаёт отчёт о найденных ПДн и метки безопасности, а второй на их основе автоматически выполняет маскирование. Каждому домену соответствует свой алгоритм маскирования, но администратор также может задавать собственные функции.