Компания «Газинформсервис» представила новую функцию кибербезопасной отечественной СУБД общего назначения «Ятоба». Система заменила ручной труд по поиску персональных данных на сканирование с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщил представитель «Газинформсервиса».

Автоматическое выявление персональных данных (ПДн) упрощает соблюдение требований 152-ФЗ и снижает риски утечек при передаче данных в тестовые среды или в техническую поддержку.

«Мы продолжаем усиливать кибербезопасность, следуя выбранному вектору развития продукта, при котором новые функции повышают уровень автоматизации, встроенной непосредственно в СУБД», — отметил Юрий Осипов, менеджер по продукту СУБД Jatoba компании «Газинформсервис».

Функция решает актуальную для рынка СУБД задачу — поиск и классификацию ПДн, а также любых других конфиденциальных данных, которые администратору базы требуется найти для последующего маскирования. Ручной подход плохо масштабируется: изучение большой и постоянно меняющейся базы данных занимает много времени, а человеческий фактор неизбежно приводит к ошибкам. Новая функция использует комбинированный подход, анализируя не только структуру, но и сами данные.

Процесс начинается со сканирования, в рамках которого компонент перечисляет все таблицы и колонки в базе данных. Затем из каждой колонки берётся образец данных (сэмплирование). В ходе анализа к образцам применяются регулярные выражения, проверки по словарям и модель машинного обучения. На финальном этапе, классификации, система выносит вердикт по каждой колонке: являются ли данные персональными, и если да, то к какому домену они относятся (например, ФИО или электронная почта).

Ключевое преимущество — автоматизация полного цикла. Компонент выявления работает в связке с компонентом анонимизации: первый создаёт отчёт о найденных ПДн и метки безопасности, а второй на их основе автоматически выполняет маскирование. Каждому домену соответствует свой алгоритм маскирования, но администратор также может задавать собственные функции.