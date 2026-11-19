МТС и ФГУП «Космическая связь» впервые в России протестировали прямое подключение мобильных устройств к коммерческой сети оператора через геостационарные спутники. В перспективе технология позволит передавать сообщения и данные там, где нет наземной мобильной связи. Для жителей Кировской области это может быть особенно актуально во время поездок по удаленным территориям, на рыбалке и отдыхе на природе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе испытаний специалисты МТС передавали данные и SMS между мобильными терминалами и коммерческой сетью оператора через спутники серии «Экспресс», расположенные на высоте более 36 тыс. километров. Для этого использовали технологию неназемной сотовой связи NTN стандарта NB-IoT NTN Rel 17, которая обеспечивает прямой обмен данными между абонентскими устройствами и спутником. Также компания протестировала передачу голоса с помощью специального узкополосного кодека на основе искусственного интеллекта. Он позволяет кодировать и декодировать речь для передачи по спутниковому каналу с пропускной способностью менее 1 Кбит/с. В перспективе спутниковый канал сможет стать дополнительным способом передать сообщение или данные за пределами покрытия наземных сетей, в удаленных хуторах и природных локациях, куда приезжают рыбаки и туристы.

«Вместе со специалистами ГПКС мы провели огромную инженерную работу - интегрировали и настроили оборудование для передачи и приема сигналов на спутник, оптимизировали параметры спутникового канала, решили другие сложные технологические задачи. Испытанная нами технология показала, что современные смартфоны и геостационарные спутники с высот в десятки тысяч километров способны напрямую обмениваться SMS, телеметрическими данными и даже голосом, чтобы обеспечить критически важную связь практически в любой точке России, где отсутствует обычная мобильная связь», - сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Технологии D2C серьезно повышают доступность связи для обычного пользователя. Для каждого человека это означает уверенность и безопасность в любой точке. Геостационарные космические аппараты ГП КС обеспечивают практически полное покрытие территории России, поэтому с широким внедрением перспективной связи D2C эра «вне зоны доступа» может уйти в прошлое», - отметил генеральный директор ГП КС Алексей Волин.

Для передачи сигнала через геостационарные спутники МТС использовала специальную NTN-базовую станцию, прототип которой испытан летом 2025 г. Тогда в лаборатории МТС был развернут макет, имитирующий условия работы абонентского терминала с базовой станцией 5G на спутнике. С помощью эмулятора канала «спутник-земля» имитировались условия эффекта Доплера, увеличенных временных задержек, повышенного затухания сигнала. Теперь МТС продемонстрировала работоспособность этой базовой станции в реальных условиях.