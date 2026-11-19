Российский разработчик систем обнаружения текстовых заимствований «Руконтекст» расширил API для издательств, вузов, НИИ и библиотек. Поиск заимствований, ИИ-детекцию и проверку библиографии теперь можно встроить прямо в автоматизированные библиотечно-информационные системы (АБИС) и редакционно-издательские платформы. Переносить файлы вручную и переключаться между сервисами больше не нужно. Об этом CNews сообщили представители «Руконтекст».

На основе API организация может создавать сервисы для авторов, читателей и сотрудников. Документ проходит весь путь в одной системе: от загрузки до справки о проверке и передачи результатов эксперту. Разрозненные проверки превращаются в единый процесс, который опирается и на собственные коллекции, и на базы «Руконтекста».

Библиотеки могут встроить проверку в привычные процессы: приём и депонирование научных и учебных работ, подготовку электронных коллекций, сопровождение публикационной активности. Организация может вести собственный поисковый индекс и сверять с ним новые поступления, а также создавать пользователей с ролями и лимитами проверок. Результат проверки содержит доли оригинальности, заимствований, цитирований и библиографии, долю ИИ-текста и список источников. PDF-отчеты (расширенный, краткий и справку) и ссылки на интерактивный отчет система также передаёт через API.

В издательстве проверка становится частью редакционного процесса: рукопись проходит ее до публикации. Издательская система сама отправляет рукопись на проверку, а редактор или рецензент получает итоговые показатели, список источников и ссылку на интерактивный отчет. В отчете видны фрагменты совпадений, статусы библиографических ссылок и пометки ИИ-детектора. Отмеченный детектором текст эксперт может просмотреть и исключить из результата.

Поиск заимствований сравнивает тексты по смыслу, в том числе на разных языках. Он находит перефразированные, переводные и замаскированные заимствования и указывает источник, страницы и распределение совпадений по документу. ИИ-детектор отмечает фрагменты, созданные нейросетями, а также текст, который нейросеть перефразировала или перевела.

Проверка библиографии сверяет каждую запись с базами научных публикаций по DOI, году, тому, выпуску, страницам, названию, журналу и авторам. Ссылки, которые подтвердить не удалось, отмечаются отдельно – в том числе выдуманные нейросетями. Поиск иноагентов находит упоминания тех, кто внесен в реестры иноагентов, нежелательных организаций, террористов и экстремистов, и отмечает, есть ли рядом пометка о статусе. Извлечение текста, извлечение и проверку библиографии, ИИ-детекцию и поиск иноагентов можно подключить и по отдельности.

«Проверка рукописи имеет смысл, когда её результат можно перепроверить и он попадает к тому, кто принимает решение. Поэтому мы развиваем API: библиотеки и редакции получают в своих системах источник, фрагмент и страницу по каждому совпадению. Решение по-прежнему выносит эксперт, а система отбирает фрагменты, которые требуют его внимания», – сказал Максим Дымков, генеральный директор ООО «НЦР "Руконт“».