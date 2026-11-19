«Росатом» презентовал новую быструю зарядную станцию «Революция». Ее разработала компания «Парус электро» (входит в дивизион «АСУ ТП и электротехника» госкорпорации «Росатом»). Об этом CNews сообщили представители «Росатома».

Главная задача новой модели – чтобы как можно больше зарядных сессий завершались успешно. Для этого силовые блоки отделили от управляющей электроники: платы меньше нагреваются и работают стабильнее. Станция рассчитана на работу при температуре от −35 до +40 °C.

Электронные платы и программное обеспечение станции — собственная разработка «Парус электро». Все ПО отечественное.

Пресс-служба «Росатома» «Росатом» представил быструю зарядную станцию «Революция»

Мощность станции — от 150 до 320 кВт. У станции два коннектора: CCS Combo 2 и GB/T. Когда заряжается один электромобиль, большая часть мощности идет на его коннектор, и остановка на трассе становится короче. Запустить зарядку можно RFID-картой, без мобильного приложения. В дальнейшем такой картой можно будет и оплатить сессию.

В новой модели учтен опыт эксплуатации предыдущих поколений станций в городах и на федеральных трассах. Сегодня насчитывается более 1,5 тыс. зарядных станций «Парус электро», из них 544 — в Москве и Московской области