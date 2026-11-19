ГК «Аквариус» и «Ред Софт» объявляют о завершении портирования отечественной операционной системы «Ред ОС М» на обновленный защищенный смартфон Aquarius AQfone NS M12 исп.2. Устройство пополнило линейку российских мобильных решений на отечественной ОС и предназначено для создания защищенных мобильных рабочих мест в государственных организациях и на промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители «Аквариус».

Применение «Ред ОС М» на Aquarius AQfone NS M12 исп.2. позволяет формировать мобильные рабочие места без зависимости от зарубежных программных платформ.

Aquarius AQfone NS M12 исп.2 — защищенный смартфон российского производства, внесенный в реестр Минпромторга России, рассчитанный на эксплуатацию в сложных погодных и производственных условиях. Ударопрочный корпус из металла и пластика обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP68. В основе смартфона — системная плата собственной разработки и производства ГК «Аквариус».

Особенностью Aquarius AQfone NS M12 исп.2 является возможность аппаратного отключения беспроводной связи, камер и микрофонов в отдельных конфигурациях. Такие функции востребованы в организациях с повышенными требованиями к защите информации. Смартфон также поддерживает российскую навигационную систему ГЛОНАСС.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией ««Ред Софт»». Внесена в реестр (№19638 от 18.10.2023 г.) отечественного программного обеспечения Минцифры России. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore.

«Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска Android-приложений напрямую – без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.