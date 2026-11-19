Разработчик программного обеспечения «Р7» подготовил бесплатное учебное пособие с практическими заданиями для школьников. Оно поможет учителям разнообразить уроки информатики практическими заданиями, а ученикам – освоить работу с российским офисным решением «Р7-Офис». Об этом CNews сообщил представитель «Р7».

Практикум охватывает три направления: работу с текстовыми документами, электронными таблицами и презентациями. Он поможет учащимся научиться форматировать документы, создавать списки, рассчитывать значения по формулам, обрабатывать данные, строить графики и диаграммы, оформлять слайды и работать с изображениями и анимацией.

Задания основаны на ситуациях, знакомых школьникам. Например, пособие содержит примеры для расчета семейного бюджета, анализа изменений температуры воздуха или оформления информационных материалов. Практикум можно использовать как на уроках информатики, так и для самостоятельной работы.

Автор пособия – Роман Шереметьев, школьный учитель математики и информатики из Москвы. Редактор – Анна Босова, специалист в области методики преподавания информатики и автор учебных и методических материалов.

Идея создания практикума возникла в рамках работы «Р7» с образовательными организациями. Разработчик предоставляет школам бесплатные лицензии на «Р7-Офис», однако для использования программ на уроках учителям необходимы готовые учебные материалы. Новый практикум позволяет включать работу с офисными редакторами непосредственно в учебный план занятий по информатике.

«Мы ведем последовательную работу с образовательными учреждениями, в том числе со школами, предоставляем бесплатные лицензии на наш софт и помогаем внедрять отечественное ПО в образовательный процесс. Практикум стал следующим шагом в этой работе. Он дает учителям готовую основу для практических занятий, а школьникам помогает освоить офисные инструменты и применять их для решения повседневных задач», – отметил Андрей Молчанов, руководитель центра по работе с образовательными учреждениями «Р7».

Скачать практикум можно на сайте «Р7» в разделе решений для школ и детских садов. Там же доступна печатная версия. Аналогичный практикум для вузов сейчас находится в разработке.