RVi Group представляет новую версию R-OPERATOR. Обновление расширяет границы системы и упрощает работу с крупными распределенными инсталляциями.





Так, парк серверов администрируется централизованно — без подключения к каждому узлу в отдельности, а одна конфигурация объединяет большое количество устройств. Партнер получает возможность быстрее разворачивать и сопровождать крупные инсталляции.

Клиент работает на Astra Linux и РЕД ОС и сохраняет весь функционал Windows-версии: видеопотоки открываются быстрее, выросла производительность при работе с архивом и списками устройств. В качестве СУБД поддерживается PostgresPro — российские платформы, соответствующие требованиям импортозамещения и готовые к требованиям регуляторов.

Система автоматически устанавливает новые версии ПО на все серверы и клиенты конфигурации и выполняет резервное копирование базы данных — обновление десятков узлов происходит в течение дня.

Расширен функционал инструмента мониторинга. Инструмент собирает в одном интерфейсе доступность серверов и устройств, версии ПО, нагрузку на CPU, GPU, память, температуру и состояние дисков каждого узла. Администратор видит состояние всей инфраструктуры без ручных проверок и сторонних средств, а централизованное управление службами и выгрузка логов избавляют от необходимости подключаться к серверам по одному. Диагностика, которая раньше занимала часы, теперь занимает минуты.

Инструмент управления PTZ-камерами и камерами с моторизированным объективом переработан. Реализована 5-уровневая иерархия групп — система легче адаптируется под сложные структуры объектов.

R-OPERATOR поддерживает SIP и интегрируется с домофонией: все вызовы от панелей принимаются и обрабатываются внутри системы, аудиособытия визуализируются в ленте событий наряду с видео. Добавлена интеграция с Firesec NT: охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение работают в едином интерфейсе оператора. Также реализована интеграция с ОС и ПС RUBEZH R3 и СКУД RUBEZH STRAZH.

Действующие пользователи могут перейти на новую версию и получить перечисленные преимущества.

Подробности о миграции, совместимости и лицензировании уточняйте у менеджеров RVI Group.