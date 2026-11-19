«РТ-Техприемка» расширила функционал ИИ-платформы TEXX.AI, внедрив навык нормоконтроля конструкторской и технологической документации. ИИ-агент выявляет нарушения требований нормативов, указывает на конкретные ошибки и обосновывает замечания ссылкой на отраслевые стандарты. Новая технология позволяет ускорить проверку документов в шесть-семь раз. Об этом CNews сообщили представители «РТ-Техприемки».

Решение реализовано в виде дополнительного навыка ИИ-платформы TEXX.AI. Система принимает документы в формате PDF, в том числе сканированные, распознает таблицы, штампы основных надписей и приложения.

Проверка проводится по чек-листу требований Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД). ИИ анализирует оформление и наполнение, комплектность документации, наличие обязательных разделов, корректность обозначений и ссылок, нумерацию листов, подписи и даты. Дополнительно проверяются орфография и согласованность текстовой части с чертежами.

По итогам анализа TEXX.AI формирует отчет, в котором отмечены замечания с указанием конкретного места в документе, описанием выявленной ошибки и ссылкой на соответствующий пункт стандарта. Критические нарушения выделяются в отдельный блок, что позволяет специалисту быстрее определить приоритеты при доработке документации. При этом алгоритм учитывает допустимые стандартами решения и не относит их к нарушениям. Если в базе знаний необходимого для полноценной проверки нормативного документа нет, ИИ сообщает об этом и указывает, какой стандарт требуется добавить.

«Нормоконтроль – обязательный этап подготовки документации к передаче в производство или на экспертизу. Специалисты проверяют оформление, обозначения, комплектность, подписи и содержание документов на соответствие требованиям государственных стандартов. При этом пропущенные ошибки могут стать причиной возврата документации на доработку, задержать ее согласование и повлиять на сроки запуска изделий в производство. Возможности TEXX.AI протестированы на массиве конструкторской и технологической документации общим объемом 40 тыс. страниц. В ходе проверки система выявила 5,5 тыс. замечаний, в том числе 1,2 тыс. критических. Таким образом платформа берет на себя значительную часть рутинной работы, позволяя специалисту сосредоточиться на анализе выявленных несоответствий и принятии решений», – отметил генеральный директор «РТ-Техприемки» Владлен Шорин.

TEXX.AI автоматизирует более 40 бизнес-процессов. ИИ-платформа работает с корпоративными данными в защищенном контуре. Запросы и сопутствующие материалы обрабатываются на внутренних серверах без передачи во внешние ИИ-сервисы, что гарантирует информационную безопасность. В решении используется технология RAG (Retrieval-Augmented Generation), которая позволяет работать с внутренними документами и корпоративной базой знаний, обеспечивая высокую точность ответов.