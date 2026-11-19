Ozon опросил более 1500 россиян в возрасте от 18 до 55 лет и выяснил, как они оценивают влияние искусственного интеллекта на работу и карьеру. По данным исследования, треть россиян уже активно использует искусственный интеллект в работе и повседневной жизни, а еще 41% хотели бы обращаться к нему чаще. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Особенно охотно с технологией работает молодежь – это самая вовлеченная группа среди опрошенных. При этом главными барьерами для более активного использования ИИ стали нехватка знаний и времени на обучение, а также сомнения в качестве и точности ответов.

Влияние ИИ на рынок труда участники оценивают по-разному: 35% респондентов считают, что ИИ не сможет полностью заменить большинство специалистов, а лишь возьмет на себя отдельные задачи. Еще треть опрошенных ожидают, что часть профессий исчезнет, но одновременно появятся новые специальности. По их мнению, все чаще станут появляться специалисты, которые внедряют ИИ-системы, настраивают их под задачи компании и обучают коллег пользоваться новыми инструментами.

Поэтому россияне не торопятся менять профессию ради работы с ИИ: только 9% респондентов всерьез рассматривают такую возможность. Тем не менее все больше людей хотят подружиться с технологией: кто‑то только присматривается к этой сфере, а кто‑то уже планирует использовать возможности ИИ в своей специальности. При этом почти половина респондентов считают главными навыками будущего грамотное использование ИИ, работу большими массивами данных и критическое мышление. В свою очередь социальные навыки, вроде коммуникации и развитого эмоционального интеллекта, пока отходят на второй план.

Россияне видят потенциал в изучении ИИ и для будущего детей: почти половина опрошенных посоветовали бы ребенку присмотреться к этой сфере, а еще треть видит в ИИ ценный дополнительный навык. В ближайшие 5–10 лет больше половины рассчитывают использовать технологию для отдельных повседневных задач – поиска информации, планирования или покупок. А около четверти вовсе считают, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью большинства их повседневных дел. Такой помощник может составить список покупок под меню на неделю, предложить маршрут поездки или помочь распределить повседневные дела.