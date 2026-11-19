«Новапорт Холдинг» и HRlink заключили соглашение о расширении внедрения платформы кадрового электронного документооборота (КЭДО) в сети аэропортов. Документ подписали Елена Оленева, замгендиректора холдинга по организационному развитию и кадровой политике, и Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink. Об этом CNews сообщил представитель HRlink.

Платформа HRlink уже развернута в «Новапорт Холдинг». Сейчас ею пользуются свыше 80% из более чем 15 тыс. сотрудников холдинга, и их число ежедневно растет. Платформа позволяет переводить кадровые документы в электронный формат, автоматизировать их оформление и подписание, а также упростить взаимодействие сотрудников с кадровыми службами. Кроме того, на стадии запуска находится сервис Start Link, предназначенный для автоматизации приема и оформления кадров.

Как отмечают в компании, переход на электронный кадровый документооборот особенно востребован в распределенной структуре холдинга: аэропорты «Новапорт Холдинг» расположены в 26 городах от Калининграда до Магадана. Благодаря HRlink документы подписываются в личном кабинете, их не нужно пересылать или хранить в бумажных архивах каждого аэропорта.

При этом сотрудник получает круглосуточный доступ к сервисам платформы, в том числе через привычные мобильные каналы. Это критично в условиях круглосуточной работы: сотрудникам, выходящим в ночную смену, не нужно дожидаться рабочих часов кадровой службы для подписания документов. Кроме того, сокращается время оформления при массовом найме: приказ, трудовой договор и локальные акты формируются по шаблону и подписываются в одном контуре.

«Для холдинга, объединяющего аэропорты в разных регионах страны, особенно важно выстраивать единые, современные и эффективные процессы управления персоналом. Цифровизация кадрового документооборота позволяет ускорить решение повседневных задач, упростить взаимодействие сотрудников с кадровыми службами и высвободить время специалистов для работы с более содержательными вопросами. Это часть последовательного развития корпоративной инфраструктуры управления», – отметила Елена Оленева, заместитель генерального директора «Новапорт Холдинг» по организационному развитию и кадровой политике.

«Аэропортовый бизнес предъявляет к кадровым процессам особые требования: сменный график, круглосуточная работа, распределенная сеть и высокая динамика найма линейного персонала. Поэтому соглашение с “Новапорт Холдинг” охватывает не один сервис, а всю цепочку: кадровый ЭДО, цифровые сервисы для сотрудников и оформление кандидатов в едином контуре, с общими правилами для всех аэропортов», – сказал Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию HRlink.