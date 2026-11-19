МТС реализовала цифровой проект охраны периметра, интегрированного с IP-видеонаблюдением, на заводе Очаково в Краснодаре. Это помогло усилить контроль за протяженной территорией предприятия и повысить уровень безопасности завода. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

В рамках проекта МТС построила новый участок волоконно-оптической сети (ВОЛС) для подключения удаленных объектов и смонтировала оборудование для видеонаблюдения и охраны периметра. Новую систему объединили с существующей, чтобы обеспечить оперативный контроль, исключить слепые зоны и быстрее реагировать на несанкционированное проникновение на территорию предприятия.

В результате время реакции службы безопасности на нештатные ситуации значительно сократилось. Система снизила нагрузку на операторов: она автоматически выводит проблемные участки на монитор и подает сигнал тревоги. Данное техническое решение прошло тестовый период и успешно обеспечивает круглосуточную фиксацию событий при любых погодных условиях.

«По нашему опыту внедрение цифрового контроля увеличивает скорость реакции служб безопасности на любые инциденты в среднем на 80%. При этом сотрудникам не нужно непрерывно смотреть в мониторы: система сама подсвечивает тревожные события в режиме реального времени. С начала текущего года количество предприятий Краснодарского края, установивших камеры для безопасности и видеоаналитики, выросло на 40%. Больше всего внедряют и модернизируют системы видеонаблюдения компании из сферы торговли и общепита», – сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.