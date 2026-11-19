Московская биржа начала расчет и публикацию Индекса МосБиржи – Финуслуг Искусственного интеллекта. Код – AIMOEX. Это первый биржевой индекс акций, база которого формируется с применением искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

Для отбора бумаг используется мультиагентная ИИ-система, которая выбирает акции с потенциально наиболее высокой доходностью. В базу индекса включаются 20 акций, отобранных на основе ИИ-оценок из состава Индекса МосБиржи широкого рынка (MOEXBMI), в который входят 100 бумаг. Максимальный вес каждого инструмента в индексе – не более 8%.

Для подбора акций в базу индекса ИИ-система изучает три вида информации: финансовые показатели компании: прибыльность и темпы роста бизнеса, долговая нагрузка, дивиденды и стоимость компании относительно ее результатов; рыночную динамику акций: как меняется цена бумаги и насколько выражен ее тренд; новости: какие события произошли, насколько они существенны и как давно появились.

На основе данных система формирует AI Score — итоговую модельную оценку привлекательности каждой акции для включения в индекс. В базу индекса включаются акции топ-20 AI Score.

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Технологии искусственного интеллекта активно меняют формат взаимодействия с финансовым рынком, позволяют анализировать большие объемы информации, учесть контекст, в котором торгуется бумага, по-новому подойти к выбору инструмента. Поэтому мы решили сравнить классический подход к формированию индекса с тем, что может предложить машина. До последнего времени ключевым критерием отбора бумаг в индексы акций Московской Биржи выступала капитализация бумаг в свободном обращении. База нового индикатора будет формироваться ИИ-моделью, которая проводит оценку на основании многих факторов — от финансовых показателей компании до новостей, которые окружают эмитентов. Нам интересно посмотреть, как будет работать такой индекс, какими будут результаты этого выбора, предложить инвестору еще один альтернативный подход к формированию портфеля".

Московская биржа рассчитывает два варианта Индекса МосБиржи – Финуслуг Искусственного интеллекта – ценовой и индекс доходности. Расчет ценового индикатора происходит один раз в 15 секунд в течение основной и дополнительных торговых сессий. Индекс AIMOEX полной доходности рассчитывается один раз в день по итогам основной торговой сессии. Состав базы индекса AIMOEX пересматривается ежемесячно.

Информация об Индексе МосБиржи – Финуслуг на сайте Московской биржи.

Московская биржа рассчитывает свыше 400 различных индикаторов финансового рынка: семейство индексов акций, семейство облигационных индексов, индексы государственного сектора, индексы рынка пенсионных накоплений, индекс инноваций, индекс волатильности, товарные индексы, индекс недвижимости, валютные фиксинги, индикаторы денежного рынка и рынка драгоценных металлов.